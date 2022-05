Convierte tu pantalla Google Nest en un intérprete de idiomas

Los asistentes de voz son de gran ayuda en el día a día, podemos pedirles casi cualquier cosa. Sobre todo, las pantallas inteligentes, incluyen más funciones que el resto de asistentes. Y una de estas funciones es la de convertirse en un intérprete y ayudarnos a entendernos con alguien que nos hable en otro idioma.

Pídele a tu asistente de voz que sea tu interprete

Una función aun desconocida para muchos de los usuarios de las pantallas inteligentes de Google es la función de su traductor. Esta apareció por primera vez en 2019 pero en un principio no estaba disponible para todos los usuarios, pero que hoy en día funciona a la perfección. Como hemos mencionado no funciona en todos los dispositivos con el asistente de voz de los de Mountain View, sólo está disponibles en las pantallas de este fabricante. Si disponemos de una pantalla inteligente de otro fabricante, no funcionará, aunque este use el asistente de Google como sistema.

Modo interprete del traductor de Google | TecnoXplora

Su uso es muy sencillo, para comenzar a utilizarlo, lo primero será activarlo. Como pasa con otras funciones, aunque estén incluidas no podemos hacer uso de ellas de forma cotidiana sin antes iniciarla. En este caso utilizaremos dos comandos muy sencillos, invocaremos al asistente utilizando para ello cualquiera de las sentencias más conocidas ya sean “OK Gooogle” o “Hey Google” a continuación usaremos como comando "Sé mi intérprete de inglés" o "Ayúdame a hablar francés", de este modo activamos la función.

Una vez activa, no tendremos que usar ningún comando, sino que tras escuchar un determinado sonido que nos indica que el asistente nos está escuchando podemos comenzar con lo que queremos decir. Una vez hemos terminado de pronunciar las palabras que queremos que traduzca nos nosotros, en la pantalla aparecerá el mensaje en el idioma original y la transcripción al idioma que hemos elegido. Al mismo tiempo que escuchamos como el asistente pronuncia el mensaje. Terminado este, volvemos a escuchar la señal de que está de nuevo preparado escuchándonos.

Podemos repetir el proceso tantas veces como queramos, y cambiar de idioma si fuera necesario. Para salir de esta función podemos hacer uso de los comandos de voz habituales como “Ok Google, para” o tocar sobre los botores que aparecen en la propia pantalla para pausar el proceso y para salir. Una función escondida en las pantallas de Google, aunque siempre podemos pedirle al asistente desde cualquier dispositivo que nos diga cómo se dice alguna palabra o frase en concreto en un determinado idioma. Podemos hacer la prueba cualquier altavoz inteligente con el asistente de Google independientemente del fabricante o desde nuestro teléfono móvil

Además, ya no es necesario cambiar el idioma del dispositivo para que las traducciones vayan en ambos sentidos. Esto significa que podemos por ejemplo pedirle como que nos diga como se dice un vocablo en un idioma diferente al predeterminado o que nos traduzca una palabra del inglés al español, si este es el idioma en el que está configurado. Unas funciones muy útiles si necesitamos trasmitir un mensaje en otro idioma o estamos practicando.