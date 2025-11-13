Las pantallas inteligente Amazon Echo Show 8 y 11 llegan a España

Hace unas semanas Amazon anunciaba un buen número de lanzamientos a nivel global, sobre todo presumiendo de estar preparados para Alexa, la nueva generación del asistente de voz, que contará por fin con IA generativa para darle una nueva personalidad más inteligente. Entre los dispositivos que presentaron, vimos las nuevas pantallas inteligentes de la marca. Estas no solo están preparadas para Alexa, sino que estrenan un nuevo diseño, y además mejoran por completo sus componentes internos.

Precio y disponibilidad

Tanto el Amazon Echo Show 8 como el 11 ya están disponibles en España, y como es habitual, podemos comprarlos en Amazon. El Amazon Echo Show 8 ya lo podemos comprar por 199,99 euros, tanto en color gris grafito como en blanco. Por su parte, el Amazon Echo Show 11 se pone a la venta en España por 239,99 euros, también en los mismos colores, y lo tenemos ya disponible en la tienda para envío inmediato.

El nuevo Amazon Echo Show 11 | Amazon

Nuevo diseño y mejor sonido

Dejando de lado la capacidad para contar con Alexa, ya que esto no será efectivo hasta dentro de unos meses, la realidad es que estas pantallas llegan con muchas mejoras y funciones interesantes. El modelo más compacto cuenta con una diagonal de 8,7 pulgadas. Mientras que el modelo más grande es de 11 pulgadas. En ambos casos hablamos de pantallas táctiles. La más pequeña ofrece resolución HD; mientras que la más grande nos ofrece Full HD.

Una de las grandes mejoras que nos ofrecen ambos modelos es la calidad del sonido, que ahora es mucho más potente que en la anterior generación. Cuentan con el nuevo procesador AZ3 Pro, que es el artífice de su mejor rendimiento y capacidad para adaptar su sonido al lugar donde estamos reproduciendo. Y es que estas pantallas cuentan con audio espacial envolvente, lo que nos permite disfrutar en ellas de nuestras series y música con la máxima calidad.

Para ello cuentan con una renovada arquitectura de audio que integra altavoces estéreo en el frontal, así como un woofer personalizado para darle mucha más envergadura al sonido. La cámara de estas pantallas ahora nos ofrece tanto encuadre automático, como zoom de 3,3 aumentos, que combinados permiten siempre volcar nuestra atención en lo que realmente importa durante nuestras videollamadas.

Por supuesto, cuando no usemos la pantalla, podremos disfrutar de nuestras fotos favoritas como si de un marco de fotos se tratara. Con estas pantallas podremos activar el vídeo en directo, para ver lo que ocurre dentro de casa cuando estamos lejos de ella, y también para charlas con personas que cuenten con otra pantalla inteligente de Amazon. Y es que también ofrece audio bidireccional, que permite escuchar a quien habla con nosotros, y viceversa durante las conexiones de vídeo.

Además, cuenta con numerosos sensores, como el de ultrasonidos, que puede detectar movimiento, así como de temperatura. Todos ellos nos ayudan además a crear rutinas más completas y útiles. También nos ofrece el radar Wifi, que nos ayuda a disfrutar de mejores experiencias.