Qué es y cómo activar el modo de consumo adaptativo de tu iPhone

En la era digital vivimos con la constante ansiedad que nos genera el indicador de la batería. Una de las pesadillas más comunes y ver como ver como el indicador pasa a rojo y nos encontramos lejos de un cargador. Lo cual genera una sensación de vulnerabilidad y urgencia. Algo a lo que nos podemos enfrentar haciendo un simple ajuste en iOS 27.

Inteligencia al servicio de tu seguridad

La solución que encontramos hasta ahora en nuestros dispositivos era el modo ahorro de energía, algo que aunque tenía su utilidad no era suficiente para mantener nuestro móvil activo. Algo que está a punto de cambiar para millones usuarios con el despliegue del nuevo iOS 27 el cual introduce en su entorno una nueva función cuyo objetivo es la conservación de la batería con la Hibernación Predictiva.

La funcionalidad de la batería en acción | TecnoXplora

Un cambio sustancial que deja de lado las acciones llevadas por las opciones de ahorro de energía cuyo cometido era el de ralentizar las descargar o reducir el brillo. Cambiando por completo a un sistema proactivo y dinámico, que se adapte a ti. A través del análisis que realizan los algoritmos avanzados de iOS 27, que realizan patrones de movimiento de nuestra actividad diaria.

Esta se produce al cruzar los datos de nuestras rutinas históricas con la información en tiempo real recogidas por el coprocesador de movimiento y el GPS. De forma que, al detectar que nos encontramos fuera de casa, a horas inusuales o intempestivas, tras confirmar que el nivel de batería está por debajo del umbral del 20%, comienza a tomar el control de la situación.

De forma automática paraliza el 90% de las API en segundo plano. Lo que significa que no se producen sincronizaciones de correo, de redes sociales entre otras y todos aquellos procesos invisibles que no son necesarios en ese momento. Por lo que garantiza que la batería nos dude si necesitamos realizar alguna acción de urgencia como llamadas de emergencia.

Un ajuste que nos proporciona cierta seguridad al actuar de forma autónoma cuando sea necesario. Aunque para que podamos usarla, debemos comprobar que está activa en nuestro dispositivo. Podemos comprobarlo siguiendo los siguientes pasos.

entra en los Ajustes

Donde debes seleccionar la opción Batería

En el nuevo menú encontramos el apartado Salud y Carga de la batería

Por último, si no está activa, activa la opción "consumo adaptativo"

De modo que, al activarlo, el motor de inteligencia artificial se encargará de proteger la autonomía del terminal en las situaciones más críticas. Para los usuarios más avanzados que no quieran depender de este ajuste, tienen la opción de forzar este estado extremo de conservación. Así no tendremos que esperar a que el sistema deduzca la situación, podemos usar el ecosistema de Atajos de iOS 27, para adelantarnos.

A través del cual podemos configurar una serie de automatizaciones para que active el modo de alto rendimiento de la batería, simplemente con un simple comando de voz, invocando a Siri.

Una rutina a la que podemos llamar voy a llegar tarde, la ejecución de este comando suspenderá instantáneamente el daemon de actualización en segundo plano, conocido técnicamente como dasd (Duet Activity Scheduler Daemon), bloqueando todos los sondeos de red de las aplicaciones no esenciales. Con lo que conseguimos un ahorro de batería considerable asegurándonos de que la pantalla no se apague antes de tiempo.