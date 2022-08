Aumenta tu privacidad en YouTube: evita que nadie sepa lo que ves

A todos nos gusta tener nuestra intimidad, y hay ciertas cosas que preferiríamos que nadie sepa de nosotros. Si por ejemplo ves un vídeo en YouTube de algún artista en particular y no quieres que nadie en tu casa lo sepa, ya sean familiares o compañeros de piso, lo vas a tener complicado, sobre todo si compartís la misma cuenta. El lado bueno es que vas a tener la forma de hacerlo desaparecer desde la misma aplicación.

Se trata de una opción que la propia plataforma de streaming preparó para ofrecer a sus usuarios, pensando precisamente en estas situaciones. Se trata de borrar el historial de visualizaciones, el cual siempre queda registrado en YouTube. Sin duda, es una magnífica opción, aunque encontrarla no es fácil, ya que no está muy a mano, pero a continuación, te explicaremos dónde vas a poder encontrarla sin problema para que nadie sepa que ese artista que decías que no te gustaba, en realidad te encanta.

Elimina tu historial de YouTube.

YouTube | Unplash

Borrar tu historial es igual de fácil tanto si tienes un dispositivo Android como si es iOS. Lo único que vas a tener que hacer es buscar en los apartados que te vamos a indicar para conseguir mantener tu secreto a salvo. Claro que no solo borrarás el registro de un vídeo en particular, sino que eliminarás todas las reproducciones. Te dejamos los pasos para ello a continuación:

Entra en tu aplicación de YouTube como lo harías de forma habitual.

Cuando estés dentro, busca el icono que representa tu cuenta, el cual se sitúa en la parte superior derecha de la pantalla.

Ahora verás que tienes una lista de opciones, entre las cuales debes elegir Configuración.

En el menú verás el apartado Historial y privacidad.

Pulsando en este, tendrás varias opciones, y la que te interesa, es la de Borrar historial de reproducciones. Ahora habrá una ventana emergente donde tendrás que confirmar que, efectivamente, quieres llevar a cabo esta acción.

Tras confirmar, tu historial de reproducciones quedará limpio, y nadie podrá saber qué ves y escuchas de forma habitual.

A pesar de que se trata de unos pasos muy sencillos e intuitivos, la opción se encuentra más escondida de lo que a muchos usuarios les gustaría. Otro dato que puede que te interese, es que también puedes eliminar tu historial de búsquedas. Para ello solo tendrás que volver a seguir los pasos que te mostramos, pero cuando estés en Historial y privacidad, selecciona la opción Borrar historial de búsquedas, y listo.

