Cómo activar los subtítulos en los videos de Youtube

Desde que apareciera YouTube se ha convertido en un referente a la hora de ver vídeos, dentro de su catálogo se incluyen contenidos de todo tipo y se ha convertido en una herramienta más para resolver dudas, entrenar en casa o entretenernos.

Pero hay ocasiones en las que ver los vídeos que vemos pueden producir molestias para lo que no nos rodean o necesitamos cierta privacidad a la hora de reproducirlos, por lo que este ajuste que te vamos a contar nos va a ayudar a seguir su contenido sin necesidad de subir el volumen. Además de esto nos puede servir de ayuda si estamos viendo vídeos en otros idiomas y necesitamos soporte escrito del contenido. Y sobre todo este ajuste es de gran ayuda para personas con dificultades auditivas.

El ajuste al que hacemos referencia es la posibilidad incluir subtítulos en los vídeos. Cuando los activamos podemos acceder a los idiomas disponibles en cada vídeo, teniendo siempre en cuanta de que estos se generan de forma automática y que principalmente los encontraremos en el idioma de este. Además de esto como ocurre con otros traductores puede que estos no correspondan completamente a lo que estamos escuchando, pero sí suelen aproximarse.

Esto puede ser muy interesante en los casos en los que los vídeos nos permiten escoger los subtitulos en diferentes idiomas y en especial si no conocemos el idioma de la locución de este y nos ayudará a no perdernos nada de información.

Como no se trata de un ajuste propiamente de la aplicación y dependemos de la disponibilidad de ellos en cada unos de los vídeos, no tenemos la posibilidad de activar el ajuste y desactivarlo cuando no queramos usarlo, sino que cada vez que queramos ver un vídeo debemos acceder a los ajustes propios de cada un de ellos y ver la disponibilidad de estos y activar en cada caso los que nos interesen.

Activar subtítulos en un vídeo en la aplicación YouTube

El proceso de activar los subtítulos es francamente sencillo, para ello tan sólo tenemos que abrir la aplicación y buscar el vídeo que queremos visualizar incluyendo subtítulos. Una ver los localizamos, reproduce en vídeo y sigue los siguientes pasos: