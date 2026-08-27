Pon orden en tus contactos de WhatsApp con este truco

La lista de chat activos de nuestro WhatsApp ha ido creciendo a lo largo de los años. Son cada vez más las conversaciones que acumulamos y no todas tienen la misma relevancia que otras. Poniendo algo de orden en estas, han desarrollado una nueva función desconocida por la mayoría de los usuarios que permite personalizar las listas de contactos. A continuación te contamos en qué consisten.

Pon orden en tu WhatsApp

Si la pantalla principal de la app de mensajería de Meta se ha convertido en un auténtico caos llena de grupos de amigos, familiares o de trabajo, no te preocupes porque hay solución. Los mensajes importantes ya no pasarán desapercibidos entre el resto gracias a las listas de contactos personalizadas.

Organizando los contactos en listas personalizadas | TecnoXplora

Estas nos permiten categorizar y agrupar los grupos y las personas bajo una misma etiqueta. A diferencia de las listas de difusión las cuales sirven para enviar un mismo mensaje a varios grupos y personas a la vez, estas simplemente se han creado para dar orden y segmentar la agenda. Permitiendo separar nuestra vida digital en categorías, como familia, amigos y trabajo tal y como hacemos en la vida cotidiana.

Para crear estas listas tan solo tenemos que acceder a los ajustes de la app, pulsando sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha de la pantalla.

Al hacerlo, se despliega un menú flotante, donde pulsamos ajustes .

. Busca entre los ajustes, la opción listas .

. Pulsa sobre el botón verde “crear una lista personalizada” y sigue las instrucciones del asistente.

y sigue las instrucciones del asistente. Dónde podemos asignarle un nombre y añadir los contactos que están dentro de esta categoría.

que están dentro de esta categoría. Si eres usuario además de WhatsApp plus , podrás personalizar el estilo, el tono predeterminado de llamado e incluso el tono de notificación predeterminado. Además podremos fijar los chats.

, podrás predeterminado. Además podremos fijar los chats. Una vez creada la lista a posteriori podrás editarla, añadiendo o eliminando contactos, así como puedes eliminarlas por completo o desactivarlas pulsando el botón rojo en la parte inferior. De manera que dejará de aplicarse el filtro.

A partir de ahora estas serán las encargadas de filtrar la vista de los chats. Al crearlas estas aparecen en la parte superior de la pestaña de chats, justo a otros filtros como grupos, no leídos o todos. Pulsando sobre cada una de ellas, nos mostrará las conversaciones de los contactos que la componen, ocultando el resto y eliminando el ruido visual.

Además son la herramienta perfecta para gestionar quién puede ver tus estados y gestionar así su privacidad. De forma que ya no tienes que seleccionar los contactos uno por uno. Invertir unos minutos en configurar estas, contribuye a nuestra paz digital, permitiendo separar todos los aspectos de nuestra vida, priorizando las conversaciones que más nos interesan. Además de conseguir un entorno más limpio y manejable.