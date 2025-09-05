HERRAMIENTA DE IA
Así es Symphony, la nueva función de Tiktok para generar videos con Inteligencia Artificial
TikTok lanza Symphony, su nueva herramienta basada en inteligencia artificial para crear vídeos de forma automática. Imágenes, textos y voces se transforman en clips listos para publicar en segundos.
TikTok ha lanzado Symphony, un conjunto de herramientas creadas con inteligencia artificial para facilitar la producción de vídeos. Su nuevo espacio, Symphony Creative Studio, permite generar clips automáticamente a partir de texto, imágenes o contenido ya existente. Por ejemplo, basta con subir una imagen y escribir unas pocas líneas para obtener un vídeo de cinco segundos.
La plataforma también permite integrar avatares digitales, traducir y doblar voces a distintos idiomas, así como acceder a guiones generados por IA y traducciones automáticas. Además, Symphony se conecta directamente con Adobe Express y WPP Open, lo que simplifica la creación de contenido desde estas aplicaciones.
Además TikTok ha incluido medidas de seguridad: todo contenido generado por inteligencia artificial será claramente etiquetado y pasará por filtros antes de ser publicado.
