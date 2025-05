TikTok: cómo evitar que otros usuarios sepan qué vídeos te han gustado

La red social china se ha convertido en una de las más populares entre los usuarios en los últimos tiempos. En ella encontramos una cantidad interminable de contenidos de todo tipo. Al igual que sucede en otras redes sociales, podemos hacer saber al resto de usuarios cuáles son los vídeos y contenidos que más nos han gustado. Si no quieres que nadie sepa de tus gustos y preferencias, puedes desactivar esta opción.

Nadie sabrá qué contenidos son tus preferidos

Pasar horas y horas viendo videos en TikTok se ha convertido en una práctica habitual. Los contenidos que nos ofrecen los creadores son de lo más variado y no todos son de nuestro agrado. Además de seguir determinados perfiles, siempre podemos expresar nuestras preferencias pulsando el icono del corazón en la parte derecha de las publicaciones. Un "me gusta" que será público y que podrán ver el resto de usuarios, descubriendo así cuáles son tus intereses y preferencias, de manera que pueden sugerirte contenidos. Si no quieres que esto suceda, siempre puedes hacer que no estén visibles para el resto de usuarios.

Videos que te han gustado en TikTok | TecnoXplora

Solo debes configurar esta opción para que sea tu el único que puedas saber si le has dado o no a me gusta en un contenido. Para ello, abre la app en tu móvil y sigue los siguientes pasos.

Desde la pantalla de inicio, ve a tu perfil .

Pulsa sobre el icono de las tres líneas para acceder a las opciones de configuración.

Donde encontramos entre las opciones los “ajustes de privacidad”

Del mismo modo, vuelve a seleccionar “privacidad”

Donde encontramos nuevas opciones, en este caso, selecciona “ videos que te han gustado”

Debes elegir “solo yo”, con este se limita quién puede ver tus reacciones, es este caso solo tú.

En un principio, la función me gusta, se utilizaba para hacerle saber al creador de contenido la reacción de sus seguidores y otros usuarios, su opinión sobre el mismo. Aunque con el paso del tiempo, esta también se está convirtiendo en una forma de analizar los gustos de los usuarios con fines comerciales, algo que no es del agrado de los usuarios y es por ello, que muchos prefieren no marcar sus preferencias.

Al cambiar la configuración de la privacidad de nuestras reacciones, nos aseguramos de que nadie conozca nuestros gustos y preferencias, al mismo tiempo que sí podemos marcar aquellos contenidos que sí han sido de nuestro agrado. La privacidad es algo que cada vez más preocupa a los usuarios, y es por ello que los desarrolladores están reforzando está con la implementación de nuevas opciones de seguridad y privacidad. Dando el control al usuario sobre que quiere compartir y mostrar en sus redes y que no. Este es un claro ejemplo, en el que tomamos el control acerca de la privacidad de nuestras reacciones.

Algo similar está aplicando Google en sus aplicaciones, en las que también ha incluido este tipo de ajustes de personalización en las opciones de privacidad, dándonos la oportunidad de decidir por nosotros mismos, qué aspectos queremos mantener solo para nosotros.