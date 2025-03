¿Harto de los vídeos que te sugiere TikTok? Así puedes "resetear" tu feed

Los algoritmos de las redes sociales, con el uso, aprenden de nuestros hábitos y preferencias y nos sugieren contenidos que tal vez nos puedan gustar. Pero no siempre sucede esto y es necesario comenzar de nuevo. Si quieres resetear los contenidos que te muestra TikTok en tu feed, así puedes hacerlo.

Resetear el Feed de Tik Tok es muy sencillo

Pasamos las horas muertas viendo contenidos en las redes sociales, en las cuales encontramos todo tipo de temáticas, desde videos de humor, tutoriales, promocionales. Tenemos la opción de buscar las cuentas que nos interesan y a partir de estas la aplicación por medio de sus algoritmos nos ofrece otros contenidos que podrían gustarnos. Estos no se muestran por pura casualidad, sino que se muestran con base en nuestra preferencia, según los contenidos que anteriormente hemos visto.

Reseteando las preferencias de Tik Tok | TecnoXplora

Pero no siempre sucede esto y de vez en cuando se cuelan contenidos que alteran las preferencias, aunque no nuestros gustos. Y poco a poco estos contenidos van teniendo una mayor presencia. Si estás cansado de que te sugiera publicaciones o perfiles que no te interesan, siempre puedes resetear el algoritmo y empezar de nuevo.

Para ello entra en la app de Tik tok y accede a los ajustes de la misma.

de la misma. En el menú de preferencias, debemos localizar la opción “preferencias de contenido”

Donde a su vez encontramos la opción “actualizar el feed “para ti”

Si seleccionas esta opción tendrás que seguir los pasos que te indica el asistente.

De manera que, al hacerlo, veremos cómo ha cambiado sustancialmente el contenido que muestra el feed .

A partir de este momento, veremos los vídeos más populares. Hasta que haya pasado un tiempo prudencial, durante el cual de nuevo el algoritmo aprende tus gustos y te muestre contenido de acuerdo a este.

Cuanto más interactúas, más personalizado será tu feed. Aunque cambien las preferencias a la hora de mostrar sugerencias, ese ajuste no afectará a las cuentas que sigues ni a los seguidores que tengas en tu cuenta. Ni siquiera a tu perfil ni a la bandeja de entrada de la aplicación. Únicamente tendrá efecto sobre las sugerencias. Lo que permite empezar de nuevo, ya sea con los mismos gustos u otros distintos.

Algo que ya sucede si usas tu cuenta de Tik Tok en distintos dispositivos. Independientemente de que usemos nuestra cuenta de usuario en dos dispositivos, puede ocurrir que las sugerencias no sean las mismas en un dispositivo y en otro. De manera que, dependiendo de los dispositivos, podemos marcar una serie de preferencias de forma individualizada, en función de los vídeos que veamos en un dispositivo sin afectar a las sugerencias en otro.

Esto en parte se debe a que, si usamos la aplicación o la versión web, los datos de actividad no se guardan en la cuenta si no de forma independiente en los diferentes sistemas. Por lo que da lugar a dos versiones de la misma cuenta y distintas sugerencias. Por lo que esta función es muy interesante para hacer borrón y cuenta nueva en Tik Tok

