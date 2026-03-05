Así puedes reordenar las apps de tu Fire Stick desde el teléfono móvil

Acumular aplicaciones en nuestros dispositivos, no siempre es aconsejable. Estas además de ocupar espacio ralentizan su funcionamiento. Por lo que de vez en cuando no está de más revisar las que tenemos instaladas y proceder a eliminar las que no usamos. Lo mismo sucede en los Fire Stick. A continuación, te contamos cómo eliminar las apps que te sobran desde el móvil y sin necesidad de encender el televisor.

Ordena y elimina al en tu Fire Stick desde el móvil

La app para el móvil de Fire TV, ha dejado de ser solo una alternativa al mando a distancia, para convertirse en un centro de control completo. Desde el móvil podemos gestionar de una forma rápida y sencilla las apps instaladas, no solo ordenando estás, sino que también podemos eliminar todas aquellas que no usamos. Y todo sin encender siquiera el televisor.

Ordenando la aplicaciones en Fire TV | Tecnoxplora

Ya sea porque la memoria del Fire Stick está lleno o porque ya no son necesarias, de vez en cuando no está de más echar revisar las aplicaciones que tenemos instaladas. Algo que podemos hacer tanto para liberar espacio como para mejorar el rendimiento del dispositivo. Si tenemos la memoria llena, este funciona mucho más lento lo que significa que los contenidos tardan mucho más en cargar, de la misma forma que nos cuesta movernos por su interfaz. Si no tienes el mando a mano o no estás frente al televisor, no es problema, ya que podemos hacerlo directamente de una forma muy sencilla desde la pantalla de nuestro teléfono móvil, con la ayuda de la aplicación de Fire TV.

Con la app instalada y abierta en el teléfono es necesario que este se conecte a nuestro televisor, para ello, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wifi y seguir los siguientes pasos:

y seguir los siguientes pasos: Desde el menú principal, nos movemos en la interfaz para localizar las aplicaciones.

Para ello, selecciona “ configuración ”, pulsando sobre el icono de la rueda dentada, que vemos en la parte derecha de la pantalla principal

”, pulsando sobre el icono de la rueda dentada, que vemos en la parte derecha de la pantalla principal A continuación, entra en la sección “ Apps ” seleccionando del cuadro en la parte inferior.

” seleccionando del cuadro en la parte inferior. De nuevo selecciona la opción “administrar las apps instaladas” de manera que nos muestra una lista completa con todo lo que tenemos en el dispositivo, indicando junto a cada una la memoria que consume.

de manera que nos muestra una lista completa con todo lo que tenemos en el dispositivo, indicando junto a cada una la memoria que consume. Llega el momento de desinstalar las apps busca la app , selecciónala y pulsa el botón central en tu móvil, en las opciones que nos aparecen, selecciona la opción desinstalar.

, selecciónala y pulsa el botón central en tu móvil, en las opciones que nos aparecen, selecciona la opción desinstalar. Confirma la acción y tras unos segundos de espera, habrá desaparecido, recuperando espacio de almacenamiento. Repite el proceso si es necesario con el resto de aplicaciones que nos sobren.

Del mismo modo, también tenemos la opción de añadir nuevas aplicaciones. Podemos añadirlas a través de la appstore del Fire TV. Aunque debes tener siempre en cuenta de que cuanto más llena esté la memoria, irá bajando el rendimiento del dispositivo, por lo que es importante encontrar el equilibrio.