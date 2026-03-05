Estas son todas las novedades de la Beta 2 de Android 17

Google sigue trabajando de forma incansable en el desarrollo de su sistema operativo. Para lo que ha implantado un nuevo modelo de desarrollo continuo, lo que ha dado su fruto, con la llegada antes de lo esperado de la Beta 2 de Android 17. Una actualización en la que el rediseño visual queda a un lado, para centrarse en la multitarea, el sobre la privacidad y una mejor integración entre tus dispositivos.

Todas las novedades de Android 17 beta 2

Ha comenzado el despliegue de la nueva y mejorada versión de Android 17, la cual aún se encuentra en su fase Beta, por lo que solo los usuarios inscritos en su programa, entre los que se encuentran por el momento solo sus teléfonos Pixel compatibles.

Así ha cambiado Android 17 | TecnoXplora

En la segunda actualización encontramos un sistema de burbujas más evolucionado. Un formato que hasta ahora se limitaba a las aplicaciones de chat y mensajería principalmente. A partir de ahora, podremos usarlo con cualesquiera aplicaciones, para lo que solo tendremos que mantener presionado el icono de la aplicación en el Pixel Launcher, lo que nos ofrecerá la opción de convertirla en burbuja.

Otro de los aspectos en los que se han centrado estas mejoras es en el ámbito de la privacidad, impidiendo que las aplicaciones que solicitan acceso a tus contactos lo hagan de forma indiscriminada. Con la implantación del nuevo Contact Piker, sólo tendrán acceso de forma temporal y de lectura a un contacto específico, o uno de sus campos. Lo que nos da un control total sobre los datos personales.

La conectividad y la integración de los dispositivos ha sido también objeto de mejora. Lo que se consigue con el lanzamiento oficial de la API de Cross-device Handoff. Gracias a esto, el ecosistema Android cuenta con herramientas nativas, que permiten comenzar una tarea en un dispositivo y retomarla justo en el mismo punto desde otro. Siendo la comunicación fluida y sin interrupciones. Lo que pueden observar los usuarios, es la vuelta al diseño original de la barra de búsquedas, en la anterior versión Google introdujo una serie de botones de IA. Algo que no ha tenido buena acogida y por ello han dado marcha atrás volviendo al diseño clásico.

Aunque esto es solamente lo que se ve, también han trabajado en la estabilidad del sistema, solucionando otros problemas como los cierres inesperados en segundo plano. Además de mejorar considerablemente la fluidez de las animaciones. Algo que notarán incluso en el consumo de batería el cual se reduce. Una beta en la que podemos ver un sistema operativo mucho más maduro, enfocado sobre todo a la vida real. Todas estas mejoras implementadas nos ofrecen una experiencia de usuario más completa, lo que podremos certificar en el lanzamiento de la versión estable, la cual se espera que llegue el próximo verano. Y con la que podremos comprobar su rendimiento.