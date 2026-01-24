Compra más barato con esta app online que ofrece los mejores descuentos

Las compras en Internet han ganado popularidad y son cada vez más los usuarios que buscan el mejor precio y las mejores ofertas. Para agilizar nuestra búsqueda ofreciéndonos los mejores precios y no perder horas y horas buscando, existen herramientas como GDON. Una extensión para Google Chrome que nos hace la vida más fácil, A continuación, te contamos cómo instalarla y en qué consiste.

Una extensión que usa la IA para encontrar el mejor precio

Para encontrar las mejores ofertas hasta ahora era necesario, gastar un valioso tiempo navegando entre los miles de webs que nos ofrecen sus productos. Gracias a la llegada de la inteligencia artificial, deja de ser una tarea tediosa, ya que es algo que herramientas como GDON, puede hacer por nosotros de una forma rápida y sencilla. Se trata de una extensión para el navegador de Google, que una vez instalada funciona como un asistente de compras silencioso. A través de sus modelos de inteligencia artificial analiza en segundos el producto que te interesa y realiza una búsqueda masiva. Evitando que tengamos que visitar decenas de webs y comparar el precio. Para añadirla solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Instalando GDON | GDON

Abre una nueva ventana del navegador y accede a la Chromestore .

. Una la barra de búsqueda, para localizarla.

para localizarla. Una vez encontrada, pulsa en los resultados para acceder a su página.

Pulsa sobre el botón que encuentras en la parte superior derecha de la ventana “añadir a Chrome”

Una vez confirmes, podrás hacer uso de esta.

También puedes instalarla a través de su página web. Donde encontramos información amplia acerca de todo lo que podemos hacer con ella.

Donde encontramos información amplia acerca de todo lo que podemos hacer con ella. Funciona de la siguiente manera, al entrar en la ficha del producto de una tienda online, haz clic sobre el icono de la extensión.

de una tienda online, haz clic sobre el icono de la extensión. Al hacerlo, se despliega una ventana con una puntuación del 0 al 5.

Esta nota es el indicativo de si estamos o no frente a una verdadera ganga.

En el caso de que exista una oferta mejor de este producto, nos mostrará el mejor precio del producto e incluso otras alternativas similares a mejor precio. Permite además la búsqueda en el mercado de segunda mano, algo que otros comparadores no nos ofrecen.

De forma que, en cuestión de segundos tenemos la opción de tomar la mejor decisión y ahorrar algo de dinero. En definitiva, GDON es una herramienta para aquellos usuarios modernos que valoran su tiempo y su dinero. Con una extensión que podemos desactivar en cualquier momento y que sobre todo no solo realiza sus búsquedas en los canales habituales, ya que explora otras vías como los mercados de segunda mano, lo que la distingue de otros buscadores. Ayudándonos al mismo tiempo a un consumo responsable, basado en la economía circular, ayudando a ahorrar al mismo tiempo que cuidamos de nuestro planeta.