Así puedes personalizar la intensidad de la vibración háptica de tu móvil Oppo

Una de las funcionalidades más veteranas de nuestros teléfonos móviles es la capacidad de vibrar. Bien cuando recibimos una llamada o nos llega un mensaje, ya sea en silencio o con el sonido activado. Esto permite que podamos saber si nos ha llegado una notificación sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Hasta ahora, no podíamos ajustar la intensidad de la vibración, algo que ha cambiado para los usuarios de teléfonos Oppo, que pueden controlar la háptica.

Así puedes ajustar la intensidad de la vibración en tu teléfono Oppo

La conocida como háptica es una tecnología la cual está basada en el tacto y se usa para comunicar. Esto ha cambiado por completo la forma en la que sentimos nuestros móviles. Esta se está implementado de forma progresiva en dispositivos de gama media alta, como sucede en los dispositivos del fabricante chino Oppo. Desde la incorporación de esta propiedad a nuestros teléfonos móviles han sido muchos los cambios que ha sufrido. Desde la vibración poco precisa y ruidosa producida por los motores EM de nuestros viejos móviles.

Ajustando la vibración | TecnoXplora

La háptica moderna usa un motor lineal que produce toques cortos, precisos y nítidos, algo similar a la sensación que genera pulsar un botón físico, el clic de una rueda o diferentes texturas. En el caso de Oppo, han desarrollado O-haptics la cual es capaz de imitar la sensación de tocar materiales reales con interacciones más naturales, lo que nos ofrece una experiencia inmersiva y más real.

Además de activar este ajuste, también podemos adaptar la intensidad, para ello es tan sencillo como entrar en los ajustes y seguir los siguientes pasos:

, también podemos adaptar la intensidad, para ello es tan sencillo como entrar en los ajustes y seguir los siguientes pasos: Desde el menú de ajustes, desliza el menú hacia abajo hasta encontrar la opción “sonido y vibración”.

Un menú en el que encontramos una gran variedad de ajustes, por lo que de nuevo debemos deslizar el menú hacia abajo, hasta encontrar la opción “ háptica ”

” Donde encontramos las diferentes opciones de ajuste.

Para ajustar la intensidad solo debemos deslizar el manejador, a izquierda y derecha, hasta encontrar el ajuste perfecto según nuestras preferencias.

Una funcionalidad muy necesaria de cara a la accesibilidad de los dispositivos, sobre todo para aquellos usuarios con problemas de visión. Estos se guiarán por el tacto para saber si han seleccionado un objeto o realizado una determinada acción. Los toques hápticos pueden ser la confirmación de una transacción o que estamos usando el teclado para escribir un mensaje. De este modo nos aseguramos de que se ha completado una acción incluso cuando no vemos la pantalla.

Esta además puede reaccionar a lo que estamos viendo o escuchando, como sucede en los juegos y vídeos, en los cuales podemos sentir el sonido de una explosión, los disparos o el retumbar de un motor, proporcionando una experiencia de inmersión sensorial 4D. Lo mismo sucede con las notificaciones sincronizadas y las llamadas, donde además podemos crear patrones de vibración que sigan el tono de la llamada. Lo que permite sentir el ritmo de la canción que está sonando.