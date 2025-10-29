El truco para seleccionar texto de cualquier pantalla de tu móvil OPPO

Extraer el texto de una imagen, además de ser factible, es de gran ayuda, sobre todo si no queremos perder el tiempo transcribiendo. Algo que también poder hacer con el texto de una captura en los móviles OPPO. A Continuación, te contamos cómo hacerlo.

Extrae el texto de una captura con tu móvil OPPO.

Es una funcionalidad que conocemos muy bien gracias a Google Lens, la cual permite extraer cualquier texto de una imagen usando para ello el reconocimiento de caracteres o OCR. Algo similar podemos hacer con nuestros móviles OPPO. Los cuales han incluido esta particularidad, en las capturas. Una característica de las capturas que encontramos en la nueva actualización de su sistema operativo, el ColorOS 15. Esta permite no solo capturar el contenido de la pantalla, sino al mismo tiempo nos da la opción de “extraer el contenido”

Extrayendo texto de una captura | TecnoXplora

Para poder copiar el texto de una captura, esta debe ser reciente.

Al hacer la captura, pulsando al mismo tiempo los botones de encendido y los ajustes de sonido.

Además de la miniatura de la misma, debajo de esta aparecen tres botones entre los que se encuentra “extraer contenido”

Pulsa sobre este para maximizar la pantalla , momento en el cual aparece el texto de la captura resaltado.

, momento en el cual aparece el texto de la captura resaltado. Ahora podemos seleccionar los diferentes bloques de texto , para copiar y pegar en otra app.

, para copiar y pegar en otra app. Es importante, para que funcione correctamente, como es obvio que la pantalla a capturar contenga bloques de texto. Si no es así, al capturar la pantalla únicamente aparecen dos opciones en forma de dos botones.

Una característica muy interesante que nos ahorra un procedimiento que en otros dispositivos nos obligaría a usar varias aplicaciones e invertir algo más de tiempo, no solo en copiar el texto, sino que también en extraerlo. Ya que la alternativa es hacer uso de app como la anteriormente citada Google Lens. Por el momento, solo nos permite extraer el texto, aunque es probable que en futuras actualizaciones nos ofrezca otras opciones como la de traducir el texto.

Una función que es mucho más potente, puesto que además de extraer el texto, también hace lo propio con las imágenes que contenga la captura. De manera que, si en la captura encontramos personas u otros objetos, es posible que podamos extraerlos, siempre y cuando nos dé la opción de ello. Lo sabremos ya que aparecerá el botón de extraer.

Por lo que podemos seleccionarlos y con la ayuda de la función Smart Image Matting, las Además OPPO dispone de su propia función, para ello, File Dock, lo que permite almacenar los contenidos en una carpeta flotante a la que tenemos acceso desde la barra lateral inteligente. Aquí de forma temporal se almacenan los contenidos. Para usarlos solo tenemos que arrastrarlos desde su posición a la pantalla principal, ya sea de un correo, mensajes o una app de notas. Gracias a estas funcionalidades, extraer información y gestionarla de una forma rápida es mucho más sencilla sin tener que hacer uso de otras aplicaciones, lo cual nos hace más productivos y eficaces.