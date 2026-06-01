Así puedes chatear con Gemini mientras escribes en Google Docs

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La integración de la inteligencia artificial en las aplicaciones de Google es algo ya conocido. No es nada nuevo que los de la gran G, llevan tiempo trabajando no solo en la implementación de funciones entre sus apps, sino que también lo está haciendo con su chatbot. A continuación, te contamos la nueva forma de interactuar con Gemini desde Google Docs.

Gemini mientras escribes en Google Docs

La interacción con los modelos conversacionales es cada vez más habitual, hemos pasado de copiar y pegar entre pestañas a un uso más racional. Con la nueva integración que ha llegado a cabo Google elimina todas estas barreras. Algo que ha conseguido con la integración total de Gemini en el entorno de su procesador de textos, convirtiéndose en un colaborador dentro del propio documento.

Así es el interfaz de Gemini en Word | TecnoXplora

Una integración que consiste en la implementación de un nuevo acceso directo flotante y una nueva ubicación para este. El cual es fácil de identificar, puesto que está representado por el spark de Gemini, apareciendo de forma contextual.

De manera que en la parte inferior de nuestros documentos de Google, al situarnos sobre este se despliega una barra rápida de herramientas. Incluso al seleccionar cualquier bloque de texto, nos ofrece un menú emergente desde el que invocar directamente a Gemini, para que actúe directamente sobre la selección específica.

Aunque con este cambio, no perdemos el panel lateral, desde el cual podemos realizar análisis de archivos o consultas más profundas. Al mismo que nos permite mantener una conversación fluida sin perder de vista el documento.

Además de los cambios meramente estéticos, estos también se aplican a la funcionalidad de la misma yendo más allá de la generación de texto desde cero, sino que podemos llevar a cabo otras acciones como refinar y editar el texto. Cambiar el tono del párrafo, que lo resuma o que corrija la gramática son algunas de las cosas que podemos hacer.

Por otro lado, una de las capacidades más destacadas es la de establecer “reglas persistentes” de forma que, tras configurar Gemini, siempre responderá del mismo modo, lo que nos facilita el trabajo y no tendremos que repetirle las instrucciones en cada documento nuevo. Al mismo tiempo, mientras escribimos en Docs, tenemos la opción de revisar correos u otros archivos de Drive con la ayuda de Gemini, de forma que los datos se inserten en tu borrador sin tener que salir de la aplicación.

Gracias a estos avances dejamos atrás otras formas menos productivas de trabajar en las que teníamos que abrir la app aparte, describir contentos, generar las respuestas, para finalmente llevarlas de vuelta a Docs. De manera que se simplifica el trabajo y se ahorra tiempo, ya que el asistente está al corriente en todo momento y no hace falta que le expliquemos el contexto. Y todo ello sin salir del entorno de Workspace, lo que nos garantiza la privacidad.