Nuevo Google Home: cómo utilizar la nueva IA de Google de forma segura

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Como no podía ser otra forma, Google ha comenzado con la integración de la inteligencia artificial en el ecosistema del hogar. Con la llegad de su nuevo asistente de voz, Gemini para Google Home, el cual esta en pleno despliegue y disponibles para todos los miembros de tu hogar. Con acceso tanto para adultos, como para niños en incluso para los invitados, funcionando de forma integrada en todos los dispositivos compatible. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de esto.

Una convivencia segura con la IA

Este tipo de tecnología como la inteligencia artificial generativa orientada a las tareas cotidiana, es una forma de estimular la creatividad y mejorar el aprendizaje de los más jóvenes. Aunque, para que este proceso sea seguro debe contar con supervisión parental. De manera que primordial, guiar a nuestros hijos en el aprendizaje del uso de la IA.

Fácil de usar por los niños | Google

Algo que podemos hacer como administradores, lo que nos da el control acerca del modo que los más pequeños accedes a Gemini para Home. Algo que podemos hacer desde los controles parentales y bienestar digital, que encontramos en la app de Home. Desde donde podremos realizar los siguientes ajustes.

Establecer filtro s de contenido específicos.

s de contenido específicos. Limitar el tiempo de uso diario de la pantalla.

de uso diario de la pantalla. Pausar el acceso general a los dispositivos.

general a los dispositivos. Programar periodos de descanso para desconectar de la IA.

Siendo uno de los temas claves, el tiempo de desconexión, durante el cual el acceso a Gemini en Home queda bloqueado temporalmente. Un bloqueo que podemos aplicar a las cuentas supervisadas, a otros miembros de la casa e incluso a los invitados. Además, si la opción de Voice Match esta habilitada, al reconocer la voz de cada uno de los integrantes de la casa, ofrecerá respuestas filtradas evitando el contenido inapropiado en cada caso. Aunque debemos tener en cuenta que estos no son infalibles y posible el acceso a contenido sensible. Por lo que es importante revisar la configuración y los controles parentales, para que estos funcionen correctamente con la nueva experiencia de Gemini para Home.

La educación de los menores en el uso de esta tecnología, es la clave para garantiza una interacción segura, para lo cual debemos tener en cuenta estos tres conceptos principalmente. Gemini para Home no es una persona: la IA es una herramienta y no un ser humano. Aunque puedan hablar con ella, no tiene sentimientos, no piensa y no es un confidente con quien compartir secretos.

Mantener la privacidad de la información: Bajo ninguna circunstancia deben compartir en sus conversaciones información sensible como su nombre completo, dirección, colegio, teléfono o datos familiares.

La IA comete errores: Es necesario fomentar el sentido crítico, enseñándoles que el asistente puede equivocarse y por lo que debemos verificar siempre las respuestas que reciban.