Crear tus "contactos preferidos para compartir" en Android es así de sencillo

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Quizás una de las acciones más recurrentes en Android sea la de compartir. Algo en el ecosistema móvil actual debe ser rápido y eficiente, de lo que es consciente Android, y por ello ha perfeccionado su sistema de intercambio de archivos, con la capacidad de personalización del menú “compartir”, permitiendo fijar contactos de forma específica, te contamos cómo.

Fija tus contactos más frecuentes en el menú compartir

Cuando iniciamos el proceso de compartir ya sea una imagen, una foto, un video o documento, el procedimiento habitual es el de pulsar el botón compartir. Esto nos da acceso a la interfaz de su menú, cuya misión es la de conectar aplicaciones para que podamos enviar información de una app a otra o una persona en concreto de nuestra agenda.

Fijando contacto en el menú compartir | TecnoXplora

De manera que hacerlo es tan sencillo como, abrir cualquier contenido y buscar la opción “compartir”, momento en el que se despliega el panel que muestra las sugerencias de la aplicación y en la parte inferior la conocida como Directshare, una fila de contactos frecuente.

Fijar un contacto es un proceso de lo más fácil e intuitivo, por norma general el sistema detecta cuales son los contactos más frecuentes con los que interactuamos, pero no siempre es tan preciso como nos gustaría, por lo que no siempre están a mano los contactos más importantes, para evitar esta situación existe la opción de “fijarlos”

Para ello, tras desplegar el menú compartir desde cualquier archivo.

compartir desde cualquier archivo. Localiza el contacto que quieras priorizar, esto lo situará en la fila superior, el mismo lugar en el que aparecen los iconos de las aplicaciones.

que quieras priorizar, esto lo situará en la fila superior, el mismo lugar en el que aparecen los iconos de las aplicaciones. Haz una pulsación continuada sobre éste, esto hará que aparezca un nuevo menú contextual flotante.

sobre éste, esto hará que aparezca un nuevo menú contextual flotante. En este nos da la opción de Fijar junto al con el nombre del contacto seleccionado, y junto al icono de una chincheta.

Para ello, antiguamente debíamos marcar estos contactos como favoritos desde nuestra agenda de contactos o anclarlos desde la propia interfaz de la aplicación en cuestión. Con esto conseguimos que en cualesquiera aplicaciones que usemos la opción de compartir este presente. Anclando los contactos no solo estos permanecerán en los primeros puestos, independientemente de las apps, sino que además al reducir los pasos, eliminamos la necesidad de buscar en la lista o navegar por submenús en su búsqueda, lo cual nos supone un ahorro considerable de tiempo.

Por otro lado, a diferencia de los algoritmos que nos muestran los recientes, estos no se moverán de su sitio, organizando el flujo de trabajo y asegurándonos su presencia, aunque hayan pasado días desde nuestra última interacción. Aunque este tipo de funcionalidades nos ahorran unos pocos segundos a lo largo del día recuperamos un valioso tiempo, que podemos invertir en otras cosas. Además de ofrecernos una experiencia de usuario más personal y eficiente.