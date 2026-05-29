Ya puedes hablar con Gemini en tu altavoz Google Home, ¿cómo funciona?

Son muchos los campos en los que la inteligencia artificial está presente, y como no podía ser de otra forma, en la tecnología del hogar inteligente. Este es el caso de Google Home el cual cuenta ya con la integración de Gemini, lo que nos permite una mayor interacción con el asistente más allá de comandos rígidos preestablecidos, a partir de ahora además podremos mantener conversaciones fluidas, contextuales y más naturales, a través de las pantallas como de los altavoces inteligentes.

Gemini Live, conversaciones de tú a tú desde los altavoces de Google

De forma progresiva son muchos los dispositivos los que están recibiendo esta nueva actualización en la que se incorpora Gemini Life. Un módulo que destaca por su naturalidad, de manera que al igual que sucede con un interlocutor humano, tenemos la opción de interrumpir la conversación en mitad de la frase para cambiar de enfoque sin que el asistente pierda el hilo. Algo que también sucede al realizar preguntas completas de seguimiento.

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De manera que Gemini Live es capaz de resolver todas nuestras dudas usando un lenguaje cercano. Para tener acceso a este servicio es importante contar con una suscripción activa a Google Home.

En lo que respecta al día a día y las tareas diarias, la llegada de esta nueva funcionalidad cambia la forma en la que interactuamos con el ecosistema que hemos creado en nuestra casa. Siendo esta comunicación mucho más eficiente a la vez que humana. Algo que notamos, sobre todo, en la naturaleza de las respuestas, siendo estas más detalladas y completas.

Otro de los cambios que encontramos a la hora de configurar, consultar y editar los recordatorios es la libertad a la hora de usar el lenguaje, con la flexibilidad de vocabulario. En lo que respecta a los contenidos multimedia, las solicitudes de reproducción son mucho más intuitivas. Al mismo tiempo, no tenemos que recordar comandos exactos si lo que necesitamos es controlar cualquiera de los parámetros de nuestro hogar inteligente.

Para tener acceso a toda la experiencia de Gemini en su hogar, para es ello es imprescindible cumplir una serie de requisitos. Lo principal es contar con la App de Google Home actualizada en la versión 4.1 o posterior. Así como una conexión estable a internet a través de Wi-fi y por supuesto que nuestros dispositivos sean compatibles.

Algo que debemos tener en cuenta es que las funciones específicas de Gemini para Home funcionan de forma independiente al resto de app móviles de Gemini. Por lo que podemos encontrarnos con diferentes resultados, por lo que no está de más comprobar la veracidad de las respuestas.

Un cambio significativo en la forma en que nos comunicamos con el asistente de voz, en el que para realizar consultas complejas o ejecutar varios comandos al mismo tiempo, para lo que en el pasado era necesarios invocar al asistente y que ahora podemos llevar a cabo de una forma natural, a través de una simple conversación, más contextual y humano.