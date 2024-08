Apple "rompe" unas de las mejores funciones de Spotify en iOS

A quienes nos gusta escuchar música de calidad y con calidad de sonido, nos encanta llevar el sonido de nuestros artistas favoritos a otros dispositivos más allá de nuestro smartphone. Y eso es algo que podemos hacer fácilmente cuando se trata de reproducir música en Spotify mediante Connect, la función que permite llevar el sonido de las reproducciones a otros dispositivos conectados inalámbricamente mediante este estándar de la plataforma. Y una de las comodidades que nos ofrece, o al menos nos ofrecía en iOS, es la de controlar el volumen con los botones físicos del iPhone, algo que ha dejado de funcionar.

Ya no funcionan los botones

Muchos usuarios se han dado cuenta de que el control físico del volumen de las sesiones de reproducción de Spotify ha dejado de funcionar en los dispositivos de Apple. Antes, mientras reproducíamos música, era posible subir o bajar el volumen con solo pulsar los botones físicos de este. Ahora eso ya no basta, porque como ha denunciado Spotify, Apple les ha hecho una faena, no sabemos si intencionada, y ha roto esta excelente funcionalidad de la aplicación con el estándar Connect.

Y es que, según la plataforma, Apple ha suspendido la tecnología que permitía pulsar los botones físicos para controlar el volumen. Por esa razón ahora ya no es posible hacerlo, y quien estuviera acostumbrado a ello tiene que buscarse otra alternativa. No sabemos si de forma casual o no, Apple ha acabado con esa tecnología que permitía este tipo de control sin previo aviso. Ahora bien, desde la plataforma han recomendado a sus clientes que opten por una alternativa bastante sencilla.

Y es la de controlar el volumen desde la propia aplicación, en los controles de Connect, donde podemos seleccionar el volumen del dispositivo en cuestión al que estamos enviando la música. Esta es la única manera que a Spotify se le ocurre de sustituir el anterior método. Y la verdad que no nos convence demasiado, no se a vosotros, pero es un paso atrás y una involución total respecto del anterior sistema. Pero por alguna razón Apple ha dejado caer esta tecnología tan importante en estos casos.

¿Daños colaterales para Spotify?

Eso es lo que muchos están pensando al comprobar que Apple ha acabado con esa tecnología que permitía a Spotify controlar el volumen. Ambas empresas llevan enzarzadas en una batalla legal desde hace años, que de momento va ganando la plataforma de música. Y es que Spotify ha conseguido en la Unión Europea que los clientes de la plataforma puedan contratar sus servicios desde fuera de la App Store, sin tener que pagar la comisión adicional del 30% que exige Apple, y de la que principalmente se quejaba Spotify.

Quizás este descuido de Apple no lo sea tanto, y si se ha visto en la tesitura de seguir invirtiendo esfuerzos en mantener esta tecnología a flote, ha decidido simplemente dejarla morir, si esto beneficia a su rival. Y más cuando Apple cuenta con su propia plataforma de música, la segunda más popular del planeta precisamente tras Spotify.