Apple quiere revolucionar el uso de su Touch ID, ¿cómo lo va hacer?

Las TV Box se han convertido en dispositivos habituales en nuestros hogares, gracias a los cuales podemos convertir un televisor tradicional en una Smart TV. Y además de las TV Box de Android, hay una especialmente popular desde hace años en el ecosistema de Apple, el Apple TV. Esta caja nos ofrece todo lo que podemos esperar de una Smart TV, no solo con las apps de streaming de Apple, sino con videojuegos y otros muchos contenidos, como por ejemplo todos los de AtresPlayer. Ahora conocemos una nueva patente de Apple que propone algo bastante revolucionario en su dispositivo, concretamente en el mando a distancia.

¿Con un Touch ID integrado?

Eso es lo que hemos conocido ahora, que una patente de Apple apunta a la posibilidad de que en el futuro veamos un mando a distancia del Apple TV con un Touch ID integrado en él. Como sabéis, el Touch ID no es otra cosa que el lector de huellas de los de Cupertino, que como es habitual, tiene un nombre reconocible para venderlo como la innovación que no es. Al igual que con la patente del Apple Watch descubierta recientemente, esta se ha dejado ver, avanzando algunos de los planes que tend´ria la firma para su caja inteligente en el futuro. Y la patente es bastante básica, así como bastante coherente si tenemos en cuenta para lo que nos serviría.

Touch ID del iPhone 8 | Apple

Básicamente en la patente se apunta a un mando a distancia con lector de huellas integrado, algo que permitiría una protección adicional para los contenidos guardados en el Apple TV. Por tanto, es posible que el botón de acción o de OK, el que va dentro de la gran esfera del mando a distancia, integre un lector de huellas con el que proteger nuestros contenidos dentro de este. Con un Touch ID seguramente podamos crear perfiles seguros dentro de las distintas apps de contenidos, protegiendo estos perfiles con el acceso mediante huella dactilar. Así nos aseguramos que salvo nosotros nadie puede acceder a esos contenidos.

Apple TV | Apple

Lo mismo pasaría con el control parental, protegiendo con la huella y no con un PIN los contenidos a los que no debería acceder un menor. Desde luego nos parece una solución bastante acertada para mejorar la seguridad de los contenidos dentro de nuestro Apple TV. Pero esta patente abre otra posibilidad, y es la de un Touch ID independiente, como un gadget único, que sirva para poder proteger otros dispositivos con huella dactilar. Y es que este dispositivo contaría con conectividad inalámbrica, que podría verificar a distancia nuestra identidad, por ejemplo, a la hora de usar electrodomésticos y otros dispositivos del hogar conectado. Por lo que no solo hablamos del Apple TV, sino también de otros gadgets que podrían beneficiarse de este a la hora de proteger nuestros datos de terceras personas. Y es que no es habitual encontrar lectores de huelals más allá de los móviles o algunos ordenadores portátiles, por lo que Apple estaría sopesando la posibilidad de expandir el uso de este a otros dispositivos.