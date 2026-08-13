¿Alexa+ no entiende las canciones que le pides? Prueba con este truco

La nueva Alexa+ trae consigo nuevas funciones y un lenguaje mucho más natural con que conversar con el asistente. Aún está aprendiendo y es por ello por lo que a veces le cuesta entender lo que necesitamos o le pedimos. Algo que sucede habitualmente cuando le pedimos que reproduzca una canción. Este es el truco que puedes usar para reproducir la canción exacta que quieres escuchar.

Usa la búsqueda inversa con Alexa+

Una de las cosas que más solemos pedirle al asistente de Amazon es que reproduzca música de un artista o una determinada canción. Pero a veces no obtenemos la respuesta correcta y nos pone otra canción que no tiene nada que ver o una versión que no queremos escuchar. Lo peor de todo es que un día nos entiende perfectamente, y al día siguiente nos pone Maluma cuando le estábamos pidiendo una canción de John Mayer.

Amazon Echo Pop | Amazon

Algo que sucede con cierta frecuencia y que podemos resolver de una forma sencilla con este truco que consiste en hacer una búsqueda inversa. A veces la respuesta más rápida no es decirle el título de la canción que queremos escuchar, sino aportar algunos datos más.

Para escuchar exactamente la canción que queremos escuchar, podemos realizar la petición de dos formas distintas, pero con el mismo resultado. La primera consiste en pedirle a “Alexa, que reproduzca el álbum completo” y una vez lo hemos localizado, avanzar hasta el corte en concreto que queremos escuchar. Bien, pasando de canción o usando la segunda forma de búsqueda. Que consiste en decirle “Alexa, reproduce la canción número X del álbum”. Aunque requiere de un mayor conocimiento por nuestra parte de las canciones, seguro que eso no es problema para los verdaderos fans.

Para ayudar al asistente a encontrar con mayor precisión lo que buscamos, es aconsejable añadir a nuestras peticiones el servicio de música en streaming en el que queremos reproducirlo. También podemos probar otras formas de búsqueda de canciones que consiste en encontrar la canción mediante un fragmento de la misma. Esta es realmente efectiva cuando usamos el servicio de Amazon Music, con frases como "Alexa, pon la canción que dice [fragmento de la letra]". Lo que nos sacará del apuro si no conocemos o no recordamos el nombre concreto de la canción.

Si lo que buscamos es una determinada versión de una canción, también será de ayuda indicarle cuál es la que queremos escuchar en cada momento, y la forma de hacerlo es a través de sentencias como "Alexa, pon la versión original de...", "Alexa, pon la versión en directo de..." o "Alexa, pon la versión acústica de...". Lo que hará que el asistente reproduzca exactamente la canción correcta.

Otra alternativa es hacer uso de la aplicación móvil y pedirle a través de esta la canción que queremos escuchar. Buscando la canción y enviándola al altavoz, de esta manera nos aseguramos de seleccionar el tema sin errores.