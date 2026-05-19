Primeros síntomas del ébola que pueden confundirse con la gripe

La declaración de emergencia sanitaria internacional por el último brote de ébola en República Democrática del Congo ha vuelto a poner el foco sobre una enfermedad rara, pero extremadamente grave, cuyos primeros síntomas pueden pasar desapercibidos por parecerse a una gripe común.

En sus fases iniciales, los síntomas de ébola son mucho más inespecíficos y, precisamente por ello, pueden retrasar el diagnóstico si no existe un antecedente epidemiológico claro, como un viaje reciente a una zona afectada o el contacto con una persona infectada.

Tal y como explica el medio Mirror, el virus del ébola suele manifestarse entre dos y 21 días después de la exposición, un periodo de incubación que puede variar entre pacientes. Los primeros signos son similares a infecciones respiratorias frecuentes y, en ocasiones, pueden confundirse con gripe, covid o incluso un virus gastrointestinal.

La enfermedad suele comenzar de forma repentina con fiebre alta, cansancio intenso, dolor de cabeza persistente y molestias musculares. También son habituales el dolor de garganta y una sensación general de malestar.

A medida que la infección avanza, el cuadro puede agravarse rápidamente. Los pacientes pueden desarrollar vómitos, diarrea, dolor abdominal y signos de deshidratación severa. En algunos casos aparecen erupciones cutáneas, hematomas inexplicables o alteraciones en órganos como el hígado y los riñones.

El ébola es una enfermedad vírica grave que se transmite mediante contacto con fluidos corporales de personas o animales infectados, incluyendo sangre, vómitos u otros secreciones. Aunque no existe una cura definitiva, el tratamiento temprano mejora significativamente las posibilidades de supervivencia.