Apple anuncia el WWDC 2026: nuevo iOS 27 y mucho más

Los de Cupertino han anunciado oficialmente la fecha en que celebrarán el WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores del gigante tecnológico. Al igual que ocurre con el I/O de Google en el mes de mayo, en este caso hablamos de la conferencia que da cita a la comunidad de desarrolladores alrededor de los sistemas operativos de Apple. Y ahí es donde entra en juego el que sin duda será el gran anuncio de esta cita, una nueva versión del sistema operativo para los iPhone, que vamos a conocer entonces.

¿Cuándo se celebra?

Tal y como ha anunciado Apple, su Conferencia Mundial de Desarrolladores tendrá lugar entre los próximos 8 y 12 de junio, aunque como ya sabéis será el primer dia donde ocurran los anuncios más mediáticos. Ya que será entonces cuando conozcamos oficialmente iOS 27, la nueva versión del sistema operativo de los iPhone. Así como del resto de versiones, iPadOS, WatchOS, VisionOS, y quién sabe si este año tendremos sorpresas añadidas.

Tim Cook en la Keynote del WWDC 2019 | Apple

Porque se espera que en septiembre Apple presente su primer móvil plegable, algo que podría derivar en un nuevo sistema operativo para estos smartphones, o bien un buen puñado de novedades alrededor de estas pantallas en su iOS tradicional. Sea como fuere, puede que sea la primera cita oficial donde se puedan conocer detalles sobre las novedades del sistema operativo de los plegables.

Tanto los desarrolladores como los estudiantes tendrán la posibilidad de acercarse a la celebración de estas jornadas el próximo mes de junio en el Apple Park. En esta cita sobre todo esperamos novedades relativas al software, aunque no hay que descartar alguna sorpresa en forma de hardware. El WWDC fue un entorno propicio para la presentación de nuevos dispositivos por parte de Apple.

Pero de un tiempo a esta parte, como le ha ocurrido a Google con el I/O, los lanzamientos de hardware se han ido dejando de lado. En el caso de Apple, además, si tenemos en cuenta que han tenido en este mes de marzo uno de los más activos de su historia, parece poco probable que vayamos a conocer nuevos productos, aunque no descartable. Y es que entre lo que hemos conocido ahora, con los nuevos iPad, el iPhone 17e, o el MacBook Neo, el más económico de todos, y la Keynote de productos Premium de septiembre, podríamos tener novedades en esta ocasión.

Ya que se espera que a lo largo de este año tengamos una nueva categoría de productos de Apple en el mercado, relacionada con el Internet de las Cosas. Recientemente se han filtrado la existencia de varios dispositivos, desde pantallas inteligentes, con HomePod más avanzados, incluso con brazos robóticos. Otros productos de esta esfera, como cámaras de seguridad o timbres. Esto evidentemente podría necesitar de una keynote específica para introducir a su vez un nuevo sistema operativo centrado en el IOT, y quién sabe si el WWDC 2026 podría ser el lugar indicado para ello.