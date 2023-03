Android TV por fin estrena los perfiles de usuario

El sistema operativo de Google para Smart TV se ha visto eclipsado en los últimos años precisamente por la versión más moderna de este, Google TV, que es la que se ha estrenado con los Chromecast más modernos. Y lejos de lo que esperábamos, Android TV no ha sido engullido por este otro sistema operativo, sino que ambos están conviviendo en el mercado. Ahora el sistema más veterano de ambos está actualizándose con una de las novedades que más hemos esperado en los últimos años, vamos, desde que se estrenó el primer sistema operativo de televisores de Google.

Nuevos perfiles de usuario

Ha sido uno de los medios más activos con los dispositivos Android, 9to5Google, el que ha desvelado un importante cambio que están experimentando algunos usuarios de Smart TV que cuentan con Android TV. Y es que han visto un nuevo icono en la página principal del sistema, la de inicio, que muestra la foto de perfil de nuestra cuenta de Google. Además de esto, vemos que al pulsar con ella es posible cambiar a otro perfil diferente, a otra cuenta, que puede ser nuestra o de otra persona con la que convivamos. De esta manera desde la misma pantalla de inicio podremos cambiar fácilmente de cuenta.

Y esto es algo que nos va a facilitar otra tarea, ya que va a ser posible de esta manera que todas las apps instaladas de Google reconozcan automáticamente nuestra cuenta. Esto quiere decir, que la cuenta que se haya elegido por defecto en el sistema operativo a través de este acceso directo, será la elegida por ejemplo por YouTube o la tienda Play Store para mostrar contenido personalizado y todo el historial de visionados o compras. De tal forma que se personaliza mucho más el día a día del sistema operativo. Lamentablemente los efectos de los perfiles de usuario no son tan amplios como en Google TV.

Porque a diferencia de este sistema operativo, cuando cambiemos de perfil en Android TV, la página de inicio se mantendrá igual y no ofrecerá recomendaciones personalizadas, cómo sí que se hace en el sistema más moderno. Por tanto, parece ser un paso intermedio entre lo de antes y lo que debería haber sido. O simplemente se trata de una primera implementación de los perfiles de usuario en Android TV, que evolucionará más adelante con otras funciones de personalización de contenidos mucho más importantes.

Eso sí, no parece haber consenso acerca de qué versión del sistema operativo es la que alberga estos importantes cambios, por lo que de momento la actualización es una simple cuestión de azar o suerte que aparezcan estos cambios en nuestra Smart TV. Todo dependerá de la antigüedad de esta, ya que como sabéis, mucho más que en los smartphones, en los televisores las actualizaciones no son muy habituales, y si ya tiene más de dos años, o incluso algo menos, es posible que ya no reciba estos cambios. El eterno mal de Android, que se extiende también a las Smart TV. Pero no hay que perder la esperanza, puede que al fin y al cabo te encuentres con esas novedades pronto.