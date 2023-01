Cómo activar el modo seguro en Android TV y para qué sirve

Si cuentas con una Smart TV con el sistema operativo de Android TV, lo más probable es que no tengas queja alguna, ya que tienes acceso a una gran variedad de opciones, por no hablar de su intuitiva interfaz y la posibilidad de instalar multitud de aplicaciones. Por supuesto, esto no libra al sistema operativo de tu televisión de los problemas, y es por ello que te vamos a mostrar una forma sencilla de ponerle solución. A continuación, pasamos a mostrarte cómo utilizar el Modo seguro en Android TV.

El trabajo de esta herramienta que Google ha introducido es reducir al mínimo posible las funciones y software que se ponen en marcha cada vez que enciendes tu televisión. Es decir, se inicia con lo más básico. Eso sí, en el caso de que no puedas activar el Modo seguro, vas a tener que reinstalar el sistema operativo o acudir al servicio técnico de tu Smart TV. Una vez que hayas activado este Modo, podrás comprobar si el funcionamiento de tu televisión es normal, lo que quiere decir que alguna de las cosas que has instalado es el problema a resolver.

Pon en marcha el Modo seguro de Android TV

Lo bueno de este Modo de Google es que es muy fácil de poner en marcha, además de que por supuesto, es seguro. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por poner en riesgo tu equipo. Una vez que hayas comprobado que tu Smart TV vuelve a su estado normal o no, podrás ponerte en marcha para tomar las medidas necesarias para su solución. Si cuando activas el Modo seguro, compruebas que tu televisión vuelve a la normalidad, ya sabes que el problema está en el software adicional, así que solo tendrás que ponerte a desinstalar las aplicaciones que consideres que han podido ser los causantes.

Televisor con Android TV | Philips

A continuación, te dejamos con los pasos a seguir para activar el Modo seguro de Android TV:

En primer lugar, debes apagar tu Smart TV, debes hacerlo dejando pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje en el cual podrás seleccionar la forma de su apagado. En este caso, tendrás que pulsar en reiniciar.

Hecho esto, aparecerá una animación en pantalla, y a continuación, pulsa en el botón de bajar volumen hasta que la pantalla de la televisión se vea completamente en negro.

Verás que en la Smart TV aparece uno nuevo mensaje que indica estar en el Modo seguro. Hecho esto, ya podrás empezar a probar las diferentes funciones de tu Smart TV, y así asegurarte de cuál puede ser el problema.

Una vez que hayas terminado con tus comprobaciones, para salir de Modo seguro de Android TV no vas a tener que perder mucho tiempo con comandos. Y es que tan solo tienes que reiniciar la Smart TV con completa normalidad y listo.

Cabe la posibilidad de que alguna configuración menor se haya desactivado y debas volver a ponerla de nuevo, pero no es lo habitual, por lo que no tendrás de qué preocuparte.