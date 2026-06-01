Alexa+: así de sencillo es enviar correos electrónicos sin tocar ninguna pantalla

La forma en la que nos relacionamos con los asistentes de nuestros dispositivos está cambiando gracias a la integración de la inteligencia artificial. Esto nos permite ser mucho más productivos y recuperar un tiempo muy valioso. Un claro ejemplo de esto es Alexa+ la cual, gracias a la inteligencia artificial generativa, puede ayudarnos con tareas tan cotidianas como responder a la correspondencia electrónica. A continuación, te contamos cómo redactar y enviar correos con su ayuda.

Cómo redactar y enviar correos con Alexa+

Usar el asistente de voz de Amazon siempre ha sido muy sencillo, usando su palabra de activación podíamos darle órdenes concretas para que realizará ciertas acciones. La forma en la que nos comunicamos, así como las funciones disponibles, han evolucionado. Tanto que podemos usarlo como nuestro asistente personal.

Enviando correos con Alexa+ | TecnoXplora

Contar con la ayuda de Alexa, para la redacción y envío de emails es una forma de optimizar el tiempo y ser mucho más productivos. Si quieres gestionar el correo de una forma eficiente estos son los pasos a seguir. Tan sencillo como comenzar la conversación con Alexa+ a través de una simple frase como

“ Alexa, envía un correo a (contacto)"

Si has vinculado previamente tu correo electrónico con la cuenta de Alexa , ésta buscará el contacto y abrirá de forma automática un borrador.

, ésta buscará el contacto y abrirá de forma automática un borrador. Si el contacto coincide con otros que tengas en tu cuenta, preguntará para verificar cual es el correcto.

Hecho esto, podemos comenzar con el dictado del mensaje que queremos mandar.

que queremos mandar. A diferencia de los antiguos asistentes, ahora es capaz de entender el contexto, de manera que, de una forma mucho más natural podemos dictar el mensaje de forma natural, sin necesidad de transcribir palabra por palabra.

De manera que, podemos indicarle el tono del mensaje que queremos usar en la comunicación, o que nos ayude con la redacción del mismo.

en la comunicación, o que nos ayude con la redacción del mismo. Nos ofrecerá un primer borrador , en que dependiendo de lo que le hayamos pedido estructurará el mensaje incluyendo un saludo, el cuerpo del mensaje y una despedida adaptada a nuestra petición.

, en que dependiendo de lo que le hayamos pedido estructurará el mensaje incluyendo un adaptada a nuestra petición. Antes de enviarlo, siempre podemos revisar el contenido del mismo tanto de forma auditiva como visual. A través de las pantallas de los dispositivos Alexa, o en el caso de los altavoces nos leerá el mensaje completo, para que podamos comprobar que es correcto.

A través de las pantallas de los dispositivos Alexa, o en el caso de los altavoces nos leerá el mensaje completo, para que podamos comprobar que es correcto. Dándonos la oportunidad de editar y cambiar tanto la forma como el contenido.

Si el contenido es complejo o queremos dejarlo para más tarde siempre podemos enviar este borrador a nuestro buzón, usando el comando "Alexa, envía este borrador a mi propio buzón".

Si hemos terminado la revisión Alexa+ nos preguntará "¿Quieres enviarlo, cambiarlo o cancelarlo?" y elegir la respuesta que nos parezca más adecuada en cada momento. Una forma rápida y sencilla de gestionar nuestra correspondencia electrónica, en cuestión de segundos y sin tan siquiera usar el ordenador o el móvil.