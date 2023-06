El ajuste imprescindible de Google Maps para tu coche eléctrico

El coche eléctrico cada vez tiene una mayor presencia en nuestras calles y carreteras. Para viajar dependemos mucho del tipo de cargador que use nuestro coche y la disponibilidad de ellos en las electrolineras. Por lo que, si quieres optimizar tus viajes y saber dónde se encuentran los puntos de recarga más cercanos para tu coche, solo tienes que realizar este ajuste.

Elige los conectores de los coches

Al igual que pasaba antiguamente con los cargadores de los móviles depende del fabricante y del tipo de coche eléctrico que tengamos este usa un tipo de conector distinto. No todos los coches eléctricos se pueden cargar en los puntos de recarga diseminados por el territorio. Dependerá del tipo de conector que utilice y si disponemos o no de adaptadores.

Añadiendo conectores | TecnoXplora

Si no quieres perder el tiempo y encontrar las electrolineras en las que cargar tu vehículo te recomendamos hacer este ajuste el Google Maps. La app de GPS de Google es una de las preferidas por los usuarios para sus trayectos. Ya sea en desplazamientos habituales para comprobar el estado del tráfico o para calcular en tiempo de llegada. O en nuevas rutas, siguiendo las indicaciones hasta llegar a nuestro destino, se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos usuarios.

La app esté en constante evolución y con la incursión de los vehículos eléctricos se ha actualizado incluyendo ajustes y funciones para dar un mejor servicio a estos usuarios. En este caso, nos referimos a un ajuste en el que podemos seleccionar el tipo de conector del que disponemos de este modo adaptar nuestra búsqueda teniendo en cuenta este parámetro

Para seleccionar el tipo de conector tan solo tenemos que abrir la app en nuestro móvil, acceder a las opciones de configuración y seguir los siguientes pasos:

En el listado con las opciones de configuración seleccionamos “ajustes de vehículo eléctrico”

Al pulsar sobre este apartado, abrimos una nueva ventana emergente en el que podemos añadir los conectores disponibles para nuestro vehículo.

Pulsa sobre el botón “ más ” para añadir conectores.

” para añadir conectores. De nuevo, se despliega un menú en el que tenemos la opción de elegir entre: J1772, CCS (combo1), Tipo2, CCS (combo 2), CHAdeMO, Tesla o enchufe de pared . Junto a cada uno de los tipos encontramos un esquema del enchufe para que nos sea más fácil identificarlo. En caso de duda consulta el manual de usuario de vehículo.

. Junto a cada uno de los tipos encontramos un esquema del enchufe para que nos sea más fácil identificarlo. En caso de duda consulta el manual de usuario de vehículo. Elige el que creas conveniente y se añadirá automáticamente a la lista.

Podemos añadir varios tipos de conectar, repitiendo la operación.

De esta manera, a la hora de buscar una electrolinera nos dirigirá a aquellas en las que hay disponibles los tipos de enchufes que hemos seleccionando, evitando las que no dispongan de ellos, no haciéndonos perder el tiempo en nuestros desplazamientos. Este es uno de los primeros ajustes y funciones añadidas para mejorar la experiencia de los conductores de vehículo eléctricos. Algo que resultará de gran ayuda para encontrar los puntos de recarga compatibles, algo muy necesario ya que por el momento no son muchos en determinados lugares resulta vital conocer su ubicación.