Google Maps te acerca a la ciudad de los 15 minutos con su nueva función

Google no deja de desarrollar nuevas funciones y de sorprendernos. La versión web de la app Maps incluye una nueva función que nos permite consultar la duración estimada de los trayectos a sitios cercanos. Te explicamos qué significa y cómo utilizarlo.

¿Hasta dónde podemos llegar en 15 o 30 minutos?

Una corriente de pensamiento reciente basa su modo de vida en la ciudad de los 15 minutos. Según esta teoría, para ser más productivos y eficientes, todo lo que necesitamos en nuestra vida está a 15 minutos de nuestra casa. Por lo que no nos hará falta desplazarnos. Nuestro hogar, trabajo, tiendas, ocio, compras, servicios médicos todo lo tendremos a mano, no más allá de ese intervalo de tiempo. Algo que gracias a la nueva función de Google Maps podemos ver fácilmente, aunque también en intervalos de 30 minutos. Se trata de una nueva herramienta de la que por ahora solo podemos hacer uso si accedemos a la app a través del navegador web. Para seleccionarla, debemos pulsar el icono de las capas. El mismo que usamos para cambiar el tipo de mapa, acceder a Street view o a otras funciones como la calidad del aire o los incendios forestales.

Duración del trayecto | TecnoXplora

Dentro de la sección herramientas de mapa además de la función que nos permite medir sobre este, aparece un nuevo icono “duración del trayecto”

Pulsando sobre este podemos conocer hasta dónde podemos llegar desde un punto en 15 ó 30 minutos . Para que esto funcione, debemos seleccionar lugares de interés marcados en el mapa tales como gasolineras, establecimientos y otros lugares públicos como pueden ser los hospitales.

. Para que esto funcione, debemos seleccionar lugares de interés marcados en el mapa tales como gasolineras, establecimientos y otros lugares públicos como pueden ser los hospitales. De este modo aparece una ventana emergente desde la cual podemos cambiar el espacio de tiempo de un cuarto de hora a media hora. Por defecto nos da la opción de 15 minutos.

De modo que en el mapa de una forma demasiado sutil se marca el área alrededor de ese punto al que podemos llegar en ese determinado periodo de tiempo. Si aumentamos el tiempo, vemos como también lo hace el área seleccionada y por consiguiente la distancia.

También podemos elegir si los 15 minutos con en trayectos en coche o andando, de esta forma sí que somos conscientes de la diferencia de espacio recorrido dependiendo del método elegido

Así podemos calcular si nos da tiempo a llegar a un lugar o no y todo sin iniciar tan siquiera la navegación, simplemente marcando con el puntero el lugar indicado. De ahí, por ejemplo, sin iniciar la ruta y sin tan siquiera salir de casa podemos elegir a qué establecimiento ir en función del tiempo que tardamos en llegar. Esto sobre todo es muy útil cuando se acerca la hora de cierre y necesitamos tomar una decisión rápida. Esta herramienta no funciona con lugares que no estén señalados en el mapa, pero siempre podemos marcar un lugar de referencia cercano y hacernos una idea. Es cierto que a primera vista no es sencillo ver el área marcada, sobre todo si el zoom de la vista muy cercana, para ver el área en su totalidad lo más recomendable es alejar la vista y restar atención a tenue sombreado contorneado de una línea discontinua que casi inapreciable.