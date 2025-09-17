El ajuste para extremar la seguridad de las contraseñas en tu Google Pixel

Algo que cada vez preocupa más a los usuarios es la seguridad. De ello la importancia de proteger nuestras cuentas de usuario con contraseñas robustas y otras opciones de seguridad. Esto permitirá que nadie salvo nosotros pueda acceder. Una de las novedades en seguridad que nos ofrece Google es el cifrado. A continuación, te contamos qué es y cómo activarlo.

Cifra tus datos antes de guardarlos en un gestor de contraseñas

Son muchos los servicios y aplicaciones los que nos permiten guardar de forma segura nuestras contraseñas de forma segura, para qué podamos iniciar sesión de una forma fácil y rápida. Todos estos datos se guardan en un gestor de contraseñas, como es el caso de Google, que ahora además ha incluido un nuevo ajuste con el que la seguridad con la que se guardan nuestros datos es aún mayor.

Cifra las contraseñas antes de guardarlas | TecnoXplora

El gestor de contraseñas de Google hasta ahora ofrecía un análisis completo del estado de nuestras contraseñas y si eran seguras. Donde podemos encontrar el listado de contraseñas que han sido vulneradas, reutilizadas o que son poco seguras. De manera que así podíamos saber si nuestra cuenta de usuario y acceso estaban en peligro. Por lo que lo único que teníamos que hacer era cambiar las contraseñas. A toda esta información podemos acceder a través del navegador de nuestro teléfono, pulsando en el icono de los tres puntos que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionando “configuración”

En el listado con las diferentes opciones, seleccionamos “ gestor de contraseñas de Google”

En este nuevo apartado, encontramos varias opciones.

Ahora, además, al entrar en este menú, nos ofrece la opción de probar este nuevo ajuste, que permite cifrar la información , antes de guardarla en el gestor de contraseñas, con lo cual se añade una barrera más de protección a los datos.

En la parte superior de la pantalla pulsa en el botón " configurar " para acceder al asistente, que nos guiará por los pasos que debemos seguir.

En primer lugar, nos explica en qué consiste este nuevo ajuste, el cual convierte nuestro dispositivo en una llave, con la cual bloquear las contraseñas que se guarden, con lo que tú serás el único que podrá acceder a ellas. De manera que si pierdes la llave pierdes el acceso.

Si completas el proceso de cifrado del dispositivo, con la ayuda del bloqueo de pantalla o contraseña de Google para usar tu contraseña o llave de acceso.

Por lo que una vez activado el cifrado, tendrás que usar bloqueo de pantalla para desbloquear tus datos, incluidas las llaves de acceso en cualquier dispositivo. De manera que tus datos quedan totalmente protegidos. Para ello hemos confiado a Google la guardia y custodia de estos. Por lo que será casi imposible que a partir de ahora puedan robar las contraseñas y usarlas de forma ilícita.