El ajuste para comprobar si la temperatura interna de tu Android es excesiva

En el verano la temperatura aumenta y esto afecta negativamente a nuestros dispositivos. Tanto es así que puede reducirse de forma extrema la velocidad de carga, al mismo tiempo que las baterías disminuyen de autonomía descargando mucho más rápido. Android 16 incluye una función a través de la cual puedes comprobar la temperatura de tus dispositivos y saber si la temperatura del interior del mismo es la correcta o está en peligro.

Comprueba la temperatura de tu móvil

Con la llegada del fuerte calor nuestros dispositivos móviles sufren los efectos negativos, el sobrecalentamiento puede ser un serio problema, ya que no solo reduce la autonomía de la batería, sino que puede causar el mal funcionamiento. Además de nuestra propia apreciación de la temperatura, podemos revisar si esta es demasiado alta o se encuentra en niveles aceptables.

Temperatura del dispositivo | TecnoXplora

Para ello, solo tenemos que ir a los ajustes del teléfono para revisarlo de primera mano.

para revisarlo de primera mano. Busca entre los ajustes los de la baterí a, puedes hacer uso de la herramienta de búsqueda para localizar el ajuste de una forma mucho más rápida y eficiente.

a, puedes hacer uso de la herramienta de búsqueda para localizar el ajuste de una forma mucho más rápida y eficiente. La opción a la que debemos acceder es la de “ diagnóstico de la batería”

Esto permite hacer una prueba en tiempo real midiendo la temperatura del interior del dispositivo.

del interior del dispositivo. Dentro de este apartado encontramos varias opciones, en esta ocasión seleccionamos la opción “el teléfono está muy caliente”.

Tras medir la temperatura, en cuestión de segundos obtendremos el resultado.

Además de ofrecernos el dato acerca de esta, nos ofrece una escala de colores con la que podemos comprobar de una forma muy visual cómo se encuentra nuestro teléfono.

con la que podemos comprobar de una forma muy visual cómo se encuentra nuestro teléfono. Si se encuentra en valores adecuados no debemos preocuparnos.

En el caso de que la temperatura sea demasiado elevada y llegue a la zona roja, debemos tomar medidas.

debemos tomar medidas. Desde este apartado, tenemos la opción de contactar con los equipos de asistencia del teléfono para que nos ofrezcan posibles soluciones al problema.

Para evitar que la temperatura llegue a ser peligrosa, podemos poner en práctica acon los que evitar que aumente la temperatura en exceso. Uno de las primeras cosas que podemos hacer para evitar que se sobrecaliente nuestro móvil, es evitar en la medida de lo posible, sobre todo en las horas en las que las temperaturas son más elevadas y sobre todo no lo dejes encima de cualquier superficie que esté o haya estado al sol.Al mismo tiempo, si no es necesario, desactiva todas las conexiones. Incluso apaga el móvil si crees que no va a hacer uso de este.

Usar una funda transpirable que no retenga el calor como las fundas de silicona, es una opción para mantener a raya la temperatura. Así como cargar el móvil en un lugar fresco, evitando hacerlo al sol, otra opción es apagarlo para reducir la temperatura y maximizar el tiempo de carga. Ya que las opciones de protección de carga, la ralentizan aumentando el tiempo de carga, con el fin de evitar los posibles problemas por el aumento de la temperatura.