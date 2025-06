Así puedes utilizar ChatGPT para organizar tus vacaciones este verano: itinerario, precios…

¿Eres de esas personas a las que les encanta viajar pero se les hace un mundo cada vez que tienen que organizar una escapada? Verano es sinónimo de vacaciones y ahora, con la inteligencia artificial como ChatGPT, planificar el itinerario de tu próximo destinos va a ser pan comido. Te contamos los detalles.

Tal y como revela la usuaria de TikTok Alba Jiménez a través de un vídeo, gracias a ChatGPT puedes planificar tu próximo viaje en tan solo 15 segundos. Solo tienes que entrar en ChatGPT, empezar una conversación y escribir un prompt: "Itinerario de (los días que sean) días en (donde tu quieras), con atractivos y precios en formato tabla por días".

A continuación, ChatGPT organiza una tabla con el itinerario que se debe seguir cada día, asimismo, el chatbot de OpenAI muestra todos los precios de los lugares que se recomienda en dicho itinerario.

¿Todavía no lo has probado? No esperes más y deja que la inteligencia artificial organice tus próximas vacaciones.