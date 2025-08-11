El nuevo Siri con Apple Intelligence ya se integra con estas populares apps

Llevamos hablando de Siri y Apple Intelligence desde junio de 2024, entonces, en Cupertino, Apple presentó su primera inteligencia artificial generativa y nativa, conocida como Apple Intelligence. Más allá de hacer lo que cualquier otra de estas IA, también destacaba por tener una integración total con Siri, su archiconocido asistente, al que dotaría de una extraordinaria inteligencia. Pues bien, más de un año después, todavía seguimos esperando a esa nueva generación de Siri, aunque poco a poco vamos conociendo más detalles de su despliegue.

Apps con integración total en la IA de Apple Intelligence

Una vez más ha sido Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, quien ha desvelado algunos detalles sobre el desarrollo de este nuevo Siri. Y en esta ocasión se ha querido centrar en todo el software en forma de apps que acompañará a este nuevo Siri más inteligente. Y es que el software es precisamente una de las claves que hacen de este tipo de herramientas algo más útil para los usuarios.

Lo que nos ha desvelado este analista es que Apple está trabajando con varias tecnológicas para poder integrar de la manera más eficiente y práctica sus apps en el nuevo asistente de voz inteligente de Apple, el nuevo Siri. Concretamente, ha desvelado un total de ocho apps que ya están desarrollando una versión potenciada para aprovechar todas las posibilidades que brindará el nuevo Siri a todos los usuarios. Específicamente, se trataría de estas aplicaciones:

Amazon

Threads

YouTube

Facebook

WhatsApp

Temu

Uber

AllTrails

Como veis, algo más de la mitad de la lista la conforman algunas de las apps y plataformas más populares del planeta, por lo que es evidente que los usuarios van a poder encontrar alguna forma de sacarle partido al nuevo Siri mediante estas aplicaciones de uso masivo en el día a día.

Hasta ahora, Apple no ha dado detalles certeros sobre cuándo van a estar disponibles las principales aplicaciones integradas en la inteligencia artificial de los de Cupertino, solo han desvelado hasta ahora, literalmente, lo siguiente: La comprensión del contexto personal de Siri, el conocimiento en pantalla y las acciones en la aplicación están en desarrollo y estarán disponibles con una futura actualización de software.

Esto quiere decir que a día de hoy todas estas funciones, que por ejemplo podemos encontrar en Siri dentro de los móviles Android, no tienen una fecha concreta para convertirse en una realidad dentro de los iPhone. Ahora bien, es evidente que Apple está trabajando a marchas forzadas para conseguir que el nuevo Siri sea una realidad lo antes posible. El propio Mark Gurman ha afirmado que este nuevo Siri pueda ser una realidad por fin la próxima primavera de 2026.

Así que tampoco estará listo y disponible para el lanzamiento de la versión estable de iOS 26, que será una realidad el próximo mes de septiembre, cuando los iPhone 18 ya sean por fin una realidad. Un retraso en el despliegue del nuevo Siri con inteligencia artificial, que ha sido objeto de mofa por parte de Google en su vídeo de presentación de los Google Pixel 10, que serán realidad el próximo 20 de agosto.