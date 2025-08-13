MÁS SENCILLO ACCEDER A NUESTRAS CUENTAS O PAGAR
Gboard estrena una función genial para auto rellenar datos importantes
La versión preliminar del teclado ya nos permite autocompletar tanto el acceso a diferentes webs, como de diferentes medios de pago.
La aplicación de teclado de Google está trabajando en relevantes mejoras, en este caso relacionadas con una función que es esencial cuando usamos el navegador en nuestro PC o smartphone. Hablamos de la función de autorrellenar, que ahora tendrá una nueva vida dentro del propio teclado de Google, que, desde luego, ya es el más completo de cuantos tenemos en el mercado. En este caso es una función que sin duda alguna nos va a ayudar a acceder más rápidamente a sitios web y completar información sensible que seguramente no recordamos de muchos sitios web.
Autorrellenado con Google
Así se llama la nueva funcionalidad del teclado de los de Mountain View. Este nos ofrece la misma fórmula que por ejemplo usamos en Chrome para poder acceder a sitios mediante el autorrellenado. Cuando esta función esté disponible, podremos verla en acción cuando sea realmente necesaria. En ese momento, como podemos ver en la captura, aparece encima del teclado un nuevo banner de un color de nuestro tema, donde podemos leer que podemos usar Autorrellenar con Google, y al lado un botón para activarlo.
Una vez que lo hacemos, veremos en las opciones del teclado un nuevo botón para esta funcionalidad. Esta nueva función tiene dos funcionalidades diferentes, una centrada en las contraseñas, y otra en los métodos de pago. De tal manera, que si tenemos que hacer algún pago en la red, con esta función podremos acceder a nuestro listado de tarjetas guardadas en Google Pay o en Wallet, y usarlas para realizar el pago.
Lo mismo ocurrirá con las contraseñas, reconocerá el sitio web y el usuario asociado a él, y desde ahí podremos entrar directamente al sitio, al rellenar ambos campos. Cuando estamos en una web de la que sabemos que hay datos ya guardados, podemos acceder a la función y consultar las contraseñas y usuarios, algo que también puede ayudarnos para entrar desde otros dispositivos a ese sitio web. No obstante, al entrar en las características de esta función, veremos esas dos secciones de pagos y contraseñas bien diferenciadas.
Al pulsar sobre las contraseñas, estas aparecerán siempre y cuando las hayamos guardado antes en otro dispositivo, ya que como sabéis, no siempre terminamos por añadirlas, muchas veces, por simple imposibilidad de pulsar el botón de guardar cuando aparece como ventana emergente. Esto se ha dejado ver en la versión 15.7.5.787916401 de la beta de Gboard. Pero esto por sí solo no es suficiente, porque es necesario que los servicios de Google Play sean al menos los 25.30. Con todo ello, es probable que veamos la nueva funcionalidad lista para ser utilizada.
