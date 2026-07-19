Todo lo que puedes hacer con el nuevo Oppo Bubble

Oppo ha dado un paso adelante en lo que a convertir la fotografía en divertida. Para aquellos que les encanta crear contenidos, hacerse selfies con calidad profesional o para los apasionados por los gadgets tecnológicos, no les puede faltar como complemento para su teléfono el Oppo Bubble. A continuación, te contamos todo lo que puedes hacer con este.

Tu nuevo compañero de fotos magnético

Esta pequeña esfera de reloj inteligente, está diseñada para adherirse a la parte trasera de los teléfonos Oppo compatibles como las series Reno o Find, o de otros fabricantes que dispongan de anillo magnético.

Un dispositivo que destaca no solo por sus características, lo más destacable es su interacción con nuestro teléfono. Cuenta con conectividad Bluetooth y una batería de 550 mAh, con una pantalla AMOLED táctil circular de 1,73 pulgadas, es muy ligera solo pesa 27,5 gr y tan fina, 7 milímetros, de grosor que no notarás que la llevas. Un dispositivo todo terreno que podemos usarlo en cualquier parte que es resistente al agua y al polvo.

Son muchas las funciones que alberga este pequeño dispositivo, entre las que destacan el modo en el que grabamos vídeo o sacamos una fotografía.

La calidad de las cámaras de nuestros teléfonos móviles, así como no lo son sus prestaciones o por norma general la cámara trasera goza de una mejor resolución. Y es por ello que su uso mejora considerablemente la calidad de las imágenes capturadas. Para conseguir el selfie perfecto con la máxima calidad contamos con la ayuda del Oppo Bubble. Solo tenemos que colocarlo en la parte posterior del teléfono para que en tiempo real muestre el contenido de la cámara principal. Así podemos poner nuestra mejor pose, comprobar la iluminación o encuadrar la imagen para obtener el mejor resultado, sin sorpresas.

Otra de las ventajas que nos ofrece el uso de este gadget es la de grabar video o accionar el disparador de la cámara sin necesidad de sostenerlo ni tocar el móvil. Gracias a la tecnología inalámbrica podemos colocar el móvil separado del Bubble hasta 10 metros.

Utilizando la pantalla de este como visor y mando del obturador. Al mismo tiempo que tenemos la opción de elegir si queremos grabar video o sacar una fotografía, interactuando además con los controles de la cámara, como usar el zoom.

Una de las funciones que alberga, gracias a sus posibilidades de personalización, es convertirlo en un accesorio de moda. Ya sea mostrando cualquiera de sus mascotas virtuales. Usando fondos de pantalla animados que podemos crear nosotros mismos incluyendo fotos y videos. O simplemente usarlo como pin digital o e-badge cambiando el diseño para que combine con nuestro outfit diario.

Además incluye una funda y su colgante oficial con el que podemos llevarlo a cualquier parte colgado del bolso o la mochila. Un gadget que nos ofrece gran versatilidad entre la portabilidad, la comodidad y sobre todo en lo que respecta a la estética.