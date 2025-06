Adiós a los mareos en el coche mientras usas el móvil: Xiaomi tiene la solución

Si hay algo que no es recomendable hacer cuando viajamos en coche como pasajeros, es ir ojeando la pantalla del móvil. Sobre todo, si se trata de una carretera con muchas curvas, donde el movimiento es constante. Lo normal es que estas sesiones terminen con un modelo monumental, con las consiguientes náuseas, y lo que termina ocurriendo tras ellas, y que no tenemos que recordaros obviamente. Pues bien, Xiaomi ya está probando en su capa de software sobre Android una solución que ya habíamos visto funcionar en los iPhone.

Menos mareos gracias a tu smartphone

Lo primero que hay que decir es algo obvio. Y es que, si no te quieres marear, así como así, lo mejor es que no te acerques al móvil y disfrutes del paisaje. Pero eso es a veces difícil de conseguir, primero si el paisaje no nos interesa nada, o por si por algún casual nos encontramos en el coche inmerso en tareas de trabajo que necesitan de nuestra atención sobre la pantalla del coche.

La nueva funcionalidad | Xiaomi HyperOS

En esos casos, ahora los fabricantes de smartphones están implementando sus propias soluciones para que estos mareos sean mínimos. Y Xiaomi ya lo está llevando a HyperOS 2.0, concretamente a la versión beta de la capa de software. Es normal que cuando estemos en el coche o el autobús terminemos sufriendo estas situaciones desagradables que desembocan en fuertes mareos y vómitos, y todo por mirar la pantalla del smartphone fijamente.

Pues, la función que está desarrollando Xiaomi y que ha añadido a su capa se denomina alivio del mareo. Básicamente, esta función se activa cuando se detecta el movimiento del coche mientras ojeamos la pantalla. Y lo que hace el teléfono para reducir el mareo es mostrar unos puntos en la pantalla, en sus laterales, que nos indican hacia dónde se está moviendo el coche.

Esto es lo que nos ayuda a saber hacia dónde se está moviendo el coche, y a su vez es la razón por la que el mareo se puede reducir considerablemente. De esta manera se elimina esa falta de sincronización entre lo que ven nuestros ojos en la pantalla, y lo que percibe nuestro cuerpo, el movimiento que genera el coche sobre nosotros. Esa desconexión entre ambos aspectos es la que nos marea, y lo que con este método se reduce de manera notable.

Así que estos puntos sirven como referencias que nos van a facilitar la labor de conocer de manera inconsciente hacia dónde se está moviendo el coche, y, por tanto, hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada para evitar que haya un mareo como consecuencia principal. Esta función no es la primera vez que la vemos en un teléfono, de hecho, Apple la ha estado integrando poco a poco en iOS. Algo que ocurrirá también con HyperOS dentro de poco, cuando esta función salga de la fase beta en la que se encuentra actualmente. Sin duda una de esas funciones que pueden cambiar por completo nuestra relación con el smartphone dentro de los vehículos.