La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de usuarios. Además, plataformas como ChatGPT o Gemini también cumplen una función inesperada: ser nuestros confidentes en todo tipo de temas personales.

Al punto de que 1 de cada 3 españoles ya habla de sexo con la IA antes que con sus amigos. Una cifra que deja muy claro que los chatbots se han convertido en nuestro mayor confidente para evitar pasar un mal apuro al hablar de determinados temas.

ChatGPT es nuestro mayor confidente a la hora de hablar de sexo

El dato procede de una encuesta realizada en 2026 por la marca especializada en bienestar sexual We-Vibe, que revela cómo cada vez más personas ven en la inteligencia artificial un entorno privado y libre de juicios para tratar temas que generan cierta incomodidad en el entorno cercano.

¿Usas ChatGPT? La ciencia ha demostrado que puede hacerte más tonto | TecnoXplora

Al punto de que el estudio revela que un 37,4 por ciento de los encuestados recurriría a la IA para obtener respuestas claras y objetivas sobre sexo y relaciones, mientras que un 28,1 por ciento la utilizaría para consultar dudas relacionadas con la salud íntima.

Y lo cierto es que tiene toda la lógica. Aunque vivimos en una sociedad cada vez más abierta, hay temas que suelen incomodarnos hablar en publico, por mucha confianza que haya.

Pero la posibilidad de hablar con una IA que no te juzgará, ni te mirará raro, ayuda. Al punto de que un un 18,2 por ciento de los usuarios encuestados reconoce que acudiría a la inteligencia artificial precisamente para evitar el pudor que puede generar este tipo de conversaciones, mientras que un 13 por ciento prefiere no plantear ciertas cuestiones a su círculo cercano.

¿Qué preguntas de sexo le hacemos a ChaTGPT?

En el estudio mencionan las prompts de sexo más utilizadas en plataformas tipo chatbot como ChatGPT o Gemini. Entre ellas destacan cuestiones relacionadas con cómo mejorar la vida sexual, cómo comunicar deseos y límites o cómo gestionar la ansiedad ante el rendimiento.Un dato que deja claro que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para hablar de temas tabú o que nos causen cierto pudor.

Pero hay que recordar que, aunque la IA puede facilitar el acceso a información y reducir el estigma asociado a ciertos temas, es importante las recomendaciones estén respaldadas por fuentes fiables.

Así que, no está mal preguntarle todo tipo de dudas a tu inteligencia artificial preferida, pero siempre debes confirmar que las fuentes que ha utilizado para responder sean fiables. Recordemos que la IA es una herramienta de apoyo, no una persona real.