Las canciones más escuchadas durante el sexo, según Spotify

Spotify es una de las aplicaciones de reproducción de música más utilizadas hoy en día, donde la cantidad de temas musicales que podemos encontrar es casi infinita. Desde pop, rock, flamenco, música clásica o alternativa, se trata de una aplicación que contiene temas para crear la banda sonora de cualquier momento de nuestra vida, también en situaciones de deseo y placer.

Así lo demuestra un estudio realizado por la misma empresa y dirigido por el psicólogo musical Daniel Müllensiefen con el que reveló que la música puede ser tan o incluso más estimulante que el contacto físico.

La investigación reveló que el cerebro reacciona ante ciertas melodías igual que ante el placer o la comida, liberando dopamina, oxitocina y endorfinas las hormonas de la felicidad y del bienestar. De esta forma, los resultados del informe son claros: el 40% de las personas considera que la música intensifica el deseo, y muchos afirman que puede sustituir al contacto físico en situaciones relacionadas con la intimidad emocional.

Spotify estudio miles de listas de reproducción, entre las que destaca Late Night Vibes o Love Making, para identificar las canciones más utilizadas en estos momentos de pasión. Según explica el informe, destacan clásicos como 'Sexual Healing' de Marvin Gaye, 'Bolero' de Ravel, 'Je T'aime' de Serge Gainsbourg o la banda sonora de la película Dirty Dancing.

Lo que explica esta relación entre música y deseo es el ritmo de las canciones, pues muchas de ellas mantienen tempo constante similar al de las pulsaciones en reposo, lo que sincroniza cuerpo y mente. Por lo tanto, la música no solo acompaña el deseo, sino que lo provoca y sobre todo lo aumenta.