¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?

Estos son los candidatos de la primera ronda de ZASCAS:

PEDRO PIQUERAS, A LA OFERTA QUE LE HICIERON A FRANGANILLO: En El Show de Bertín, Piqueras explica lo que le ofrecieron a Carlos Franganillo en Telecinco (a quien propuso él): "Un día, el nuevo jefe de informativos le hace la oferta delante de mí: 'vas a tener el sueldo de Piqueras, que ya me fastidia, el conductor que ha tenido Piqueras, el informativo de Piqueras...Si le dejo seguir, le ofrece mi mujer y las perras'".

PALOMA BARRIENTOS, A BROOKLYN BECKHAM: “ES EL PAQUIRRI DEL REINO UNIDO”.- En Ailoviu, Paloma Barrientos analiza al hijo de los Beckham: “Para mí Brooklyn es el Paquirrín de la familia Beckham. Es el Paquirrín del Reino Unido

PADRE DE LAMINE YAMAL, A LA FALTA DE AGUA PARA LOS PERROS.- El padre de Lamine se indignó con una fuente sin agua en Pedralbes y pidió a las vecinas afectadas amigas del pipican que también se quejaran: "Me he levantado y en Pedralbes no hay agua. En Rocafonda hay agua para dar y tomar y aquí no pueden beber. Por favor. Le pido al ayuntamiento….¡¡Señoras!! ¡¡Decid que pasa con el agua!! ¡¡Quina vergonya!! ¡¡El gos pot morir!! ¡¡Ayuda!!".

CARLOS CRUZ, A LAS LATAS DEL MERCADONA. El influencer, en sus redes sociales: “El día que Mercadona saque un packaging de latas de atún que pueda poner una encima de otra sin que se caiga ni se vayan a tomar por culo...¡¡Y si me parto un dedo qué, Juan Roig!...¡¡Que es lo más intuitivo del mundo! ¡Ponle un imán! ¡Que no encajan!!¡¡A tomar por culo!! ¡¡Que así no se puede ir a ningún lado!!”

LEO HARLEM, A LO POCO ORIGINALES QUE SOMOS ESCOGIENDO LAS FOTOS PARA LIGAR.- "Es muy importante elegir una foto que te diferencie de todos los demás solteros. Cómo hizo esta mujer, que eligió una imagen en la que sale delante de una llamativa puerta azul turquesa en Jávea. O esta otra, que eligió la misma puerta de Jávea. Exactamente la misma puerta que eligió esta, y esta, y esta, y esta otra, y su vecina también, y su prima, y su equipo de waterpolo. El dueño de la casa no puede salir desde 2005".