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¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Las cosas que no olvidas de tu marido
- Ramón García, a Rod Stewart
- Martita de Graná y las plataformas digitales
- Mar González y las alarmas
- Pepe, a quien atropelle a su mujer con el patinete eléctrico
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