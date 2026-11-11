¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Las cosas que no olvidas de tu marido

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Las cosas que no olvidas de tu marido

- Ramón García, a Rod Stewart

- Martita de Graná y las plataformas digitales

- Mar González y las alarmas

- Pepe, a quien atropelle a su mujer con el patinete eléctrico

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