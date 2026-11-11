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¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Iñaki López, al nuevo peinado de Dani Mateo
- La diferencia entre la izquierda y la derecha
- Paloma Barrientos, a Daniel Sancho
- Sonsoles, a Pilar Vidal por preguntar a la entrevistada de quién era nieta: "Que lo busquen en Google"
- El padre de Lamine Yamal: "No es su apellido"
- Rufo a secas y el precio de las cosas
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