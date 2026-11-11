¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Iñaki López, al nuevo peinado de Dani Mateo

- La diferencia entre la izquierda y la derecha

- Paloma Barrientos, a Daniel Sancho

- Sonsoles, a Pilar Vidal por preguntar a la entrevistada de quién era nieta: "Que lo busquen en Google"

- El padre de Lamine Yamal: "No es su apellido"

- Rufo a secas y el precio de las cosas

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Las 6 de laSexta

  1. Huelga general del 11 de noviembre, en directo | La huelga general toma las calles con cortes en las carreteras, piquetes, manifestaciones y varios detenidos
  2. El PP sigue con su ataque a los sindicatos y no descarta tocar las subvenciones que reciben si gobiernan
  3. Los alarmantes datos que han llevado a la huelga general: la vivienda ha subido un 59,9% entre 2015 y 2025 y el salario medio, un 28%
  4. La borrasca Charles pone en alerta a 15 CCAA por lluvia y viento: Extremadura, Castilla y León y Canarias, en aviso rojo este miércoles
  5. Broncano, tras la polémica entrevista a Abascal: "Me arrepiento de muchas cosas, tendría que haber utilizado más la comedia"
  6. Continúa la caza de 'El Ruso': los GEO cercan una nave a las afueras de Oviedo en busca del autor del tiroteo y la mochila bomba