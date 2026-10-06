¿Qué vídeo quieres que gane los zascas de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los zascas de la semana! Seis candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Iñaki Urrutia a Felipe González.
- Juan y Medio, al invitado que se queja de realización.
- Almudena del Pozo, al vestido de la reina.
- Pilar Vidal, a Sonsoles
- Chicote, sobre el salón del restaurante.
- El padre Adam y las mujeres borrachas.
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