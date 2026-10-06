¿Qué vídeo quieres que gane los zascas de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los zascas de la semana! Seis candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Iñaki Urrutia a Felipe González.

- Juan y Medio, al invitado que se queja de realización.

- Almudena del Pozo, al vestido de la reina.

- Pilar Vidal, a Sonsoles

- Chicote, sobre el salón del restaurante.

- El padre Adam y las mujeres borrachas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido