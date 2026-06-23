¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

CHICOTE, AL RESTAURANTE DE SERVICIO SECRETO DONDE ENCUENTRA SUCIEDAD Y CUCARACHAS.- “Vamos a ver qué pasa si hacemos esto y encendemos aquí. Todo lo que me saca la luz ultravioleta es suciedad. Festival. Por restos de todos los colores. Aquí hay alitas de pollo y el producto en contacto directo con el fondo del congelador, que está achocolatado. Guisantes que se han ido saliendo y todo tipo de cosas de todos los colores. Aquí en el almacén hay microondas. La madre que me parió. Qué ascazo. Vamos a seguir. Vamos a la cocina. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ves ahí el cadáver? Sí, ¿no? Los focos de calor y la mugre acumulada atraen a cucarachas y otros visitantes no deseados”.

ALBA CARRILLO, SOBRE ANA BOYER: "ME DA MÁS PEREZA QUE MAKOKE".- En “El Sótano”: “De los creadores de la siesta con Makoke llega la noche entera durmiendo con Ana Boyer. Y es que me da más pereza todavía que Makoke y es casi imposible. Eh, Ana Boyer ha vuelto al trabajo. ¿Qué trabajo? Es que volver al trabajo si nunca has trabajado es difícil, ¿no?”.

IÑAKI URRUTIA, A LOS QUE DICEN “CUCURELA”.- “¿Me puede decir alguien por qué supuestos periodistas llaman, a esta altura de partido, a Marc Cucurela, Cucurela? ¿Pero por qué Cucurela? ¿Por qué es italiano? Si es catalán, Marc Cucurella. Pero es que lo dicen como si la 'll' fuese una letra que no se usa aquí. La 'll'. Como de 'llueve', de 'llave', de 'paella'. ¿O tú dices 'paela'? 'Vamos a comer paela'. Él y ella, ella, ella también es una palabra, ella. Pues Cucurella. La gente tiene una host…”.

RAMONCHU, AL AUTOBRONCEADOR QUE LE PONE GLORIA EN LA PIERNA.- en “En compañía”, después de que Gloria le pusiera bronceador en la pierna: “Un poco el color de Trump. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué Trump es tan naranja? Pues porque usará este producto. Usará esta mierda.”

LOLITA, A ÀNGEL LLÀCER.- EN TCMS, Llàcer le dice: “tú tienes el mismo peinado desde hace 370 años.” Ella le responde: “Envidia. No te preocupes, que la próxima vez que me lo corte te voy a mandar un saco de mi pelo para que te lo pongan en tu cabeza.”