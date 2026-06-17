¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

BOYERO, A LAS TRES QUERELLAS QUE HA RECIBIDO EN SU VIDA.- En el festival Korner, Boyero explicó sus tres querellas: "Es un honor que se querellaran contra mí y tal. Uno era un tal Jesús Gil, así, eh... como uno de los... no, iba a decir uno de los jefes de la mafia, no se puede... un individuo impresentable, o sea, a todos los niveles y muy peligroso, así. Y el otro fue, fue Mourinho, ¿no? Que fue... no pudieron hacerme daño, ninguno de los dos. Pero dices, qué pesadilla volver a tener al tal Mourinho ahí en, en tu equipo, ¿no? Y a, a ver... no sé. Y otra querella me la puso un... un presumible gánster, pero que además de gánster era ventrílocuo. Que se llamaba José Luis Moreno y tal, ¿no?".

CHICOTE, A LA COCINA DE UN RESTAURANTE DE PAELLAS. En Servicio Secreto (Casa Pepe, en Peñíscola) Chicote entra de noche y alucina con la suciedad de la cocina: “Mira la plancha, el frontal de la plancha ya ni hablamos…mira mira mira, que paredes, qué vergüenza. Ah mira, me ha dicho el topo que el dueño presume de hacer unas paellas cojonudas, será la mierda lo que le da un sabor especial. Esto es una cámara frigorífica, por lo que veo. ¡Hostia! Una colección de mierda en el fondo que es lo más vergonzoso que he visto en la vida. Y el rincón para hacer pizzas está peor que una piedra de sacrificios mayas”.

D JIM, A LAS GRADUACIONES DE LOS NIÑOS.- "El que inventó las graduaciones de los niños, tenían que meterle cadena perpetua. Pero, ¿a dónde vais? Esos niños graduándose porque han terminado la ESO, o porque saben dividir por dos. Si es que hay niños con 6 años que se han graduado más veces que los padres, tío. Eso es insoportable, tres horas soporíferas y con padres grabando la gala allí como si fuera el niño que ha ganado un Oscar. Ay, hay que celebrar la graduación. Es que está de moda, guillo. Las modas van y vienen, menos la de ser tonto, esa está presente siempre, hijo, de verdad”.

ALBA CARRILLO, A FELICIANO.- En 'El Sótano Club', Alba dice: "Yo voy siempre con mi ex para que pierda". Cuando le dicen que su ex no juega, ella responde: "No, que va a jugar. Si gestiona y gestiona mal".

UNA FAN DE TINI, A LA AMIGA QUE SE HA ACOSTADO CON SU EX.- Entrevistan a una joven en primera fila en el concierto: "Yo iba a venir con una amiga, pero me robó el novio y se acostó con él. Y ahora viene con mis otras amigas y bueno, y ahora ya debe estar por acá, la perra. Tini, te amo.¿Y qué hiciste al respecto? La mandé a cagar".