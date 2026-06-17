¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Estos son los candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

KIKO RIVERA A SU HERMANA, ISA PANTOJA.- El reportero le pregunta 'Kiko, todo el mundo también sorprendido por el papel de tu madre en el tema de la devolución de las cabezas de torreta'. "¿Por qué no se tienen que sorprender tanto? No, ¿verdad?". "Más vale tarde que nunca. Claro. Y tu hermana muy contenta con que estés haciendo el bien". "Yo creo que mi hermana aquí ni pincha ni corta, es como una cuchara".

JUAN ECHANOVE A SU SALIDA DE CUÉNTAME.- En la Noche de Aimar, le pregunta: "Cuéntame si te creíste lo de motivos argumentales que alegaron". "No, motivos argumentales no, porque los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada y entonces, pero no se dicen de un día para otro, espérate, no te vayas a casa que fulano quiere hablar contigo y dice, oye, que te vamos a matar. Eso no es un motivo argumental. Eso es una putada".

ALBERTO GUZMÁN A LA BODA DE MAKOKE.- En 'El Sótano Club' de Ten: "Hay bodas que interesan una mierda, hay bodas que interesan lo que viene siendo una puta mierda, hay bodas que interesan cuatro mierdas y luego está la boda de Makoke".

CRISTIAN GONZÁLEZ A LOS SIN CEBOLLISTAS .- Al cocinero de la TPA le comentan: "Hoy leí a un cocinero que decía que si echas cebolla a la tortilla de patata es que no la sabes hacer". Cristian responde: "Mira, eso te digo una cosa. Hay un montón ya de gente por ahí diciendo sandeces. Sandeces". (Lo dijo Dani García)

PALOMA BARRIENTOS A LAS CUALIDADES COMO DISEÑADORA DE TANA RIVERA.- En 'Estando Contigo': "Estuve el otro día con ella y le dije 'Qué guapa estás y me gustan mucho los diseños que haces. No me los voy a poner nunca, pero me gustan mucho'. No, hombre, porque son para niñatas".