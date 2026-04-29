¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

CRISTINA TÁRREGA, BERTÍN y LOS EX.- En “El show de Bertín”, Bertín dice: “Yo me llevo fenomenal con mis ex”. Tárrega le replica: “Bueno, porque tÚ tienes un carro de ex. Sino te dejarías de llevar bien con todo el mundo”

QUEVEDO, MUY DURO CONTRA LA REVENTA DE ENTRADAS: “ME DA MUCHO ASCO”.- “Me toca mucho la polla, tío, porque en verdad la reventa de entrada me da mucho asco. Es que en plan me parece como reírse de la gente, ¿sabes? ¿Sabes lo que me jode? que al final eh yo voy a cantar en X sitio una vez y habrá el típico pibito que lleva ahorrando no sé cuánto tiempo para que tú compres una entrada de mierda, en plan y la pongas a 200 €, ¿sabes? Le jodes un montón a la peña y es un negocio de mierda, ¿sabes? Lo van a hacer igual pero en verdad son unas mierdas los que lo van a hacer.”

EL PADRE PISTOLAS, AL QUE LE INTERRUMPE MIENTRAS CANTA.- Un fan del padre Pistolas le interrumpió mientras cantaba. Al padre no le gustó: “Chinga a tu madre, cabrón, que estoy cantando..¡¡Cállense!!”