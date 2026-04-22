¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El sábado votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

Santiago Segura, a los políticos actuales.- En una entrevista con Walter Aniston: “Yo vivo aquí en España y te puedo decir que efectivamente la gente está harta de de que se rían de nosotros los políticos. O sea, ellos se chillan, se insultan, se agreden verbalmente, pero viven de nosotros y no están solucionando las cosas, sino preocupándose por su propio interés. Es es así de triste, pero es que es verdad”.

Paloma Barrientos, a Kiko Rivera.- En Estando Contigo: “Yo le diría a Isabel Pantoja que le diga a su hijo que no sea tan soberbio, que tenga más cuido cuando hable, que las niñas verán las barbaridades que ha dicho de su madre…es que es un chulangano”.

Adam, a los que no se lavan el culo.- “Hay gente, yo después de que cago siempre me lavo el coyote. en europa, de donde vengo yo tienes el inodoro y luego el bidet, primero cagas y luego te pones ahí con la manguera para lavarte. Si tuvieras la caca en la cara solo te pasarías el papel? Porque en el hoyo la gente nomás se pasa el papel. En muchas culturas se lavan, no solo el papel. Yo no me baño todos los días pero me lavo el culo cada vez que cago. No como la gente que dice, yo me baño todos los días, pero hueles a culo cagado”.

Leo Harlem y lo mal que funciona la IA.- “Yo podría entender que la inteligencia artificial nos quitase el trabajo si lo hiciera mejor que nosotros. Pero nos lo están quitando haciendo lo peor. Llamas a cualquier empresa, oye, te atiende un robot. Diga el DNI del titular del contrato. Y yo, cinco, uno, tres. La maquinita, no le hemos entendido, ¿puede repetir? Y yo, cinco, uno, tres. Y ella, no le hemos entendido, ¿puede repetir? Así media hora. Hasta que por fin te dicen, resuma brevemente el motivo de su llamada. Y tú, para que te entienda, hablas en robótico. Caldera, fuego, hace, pum.”

'Eva y que', a lo caro que es estar a dieta- “Estar a dieta es de ricos. ¿Quién coño puede permitirse a día de hoy estar a dieta? Que llevo tres meses a dieta y lo único que ha adelgazado es mi cuenta bancaria. Hombre, tú vas al súper, tú no haces la compra, tú haces una inversión inmobiliaria. El brócoli a 3 euros, las fresas a 5 euros. El aguacate he tenido que financiarlo. A mí me sale más barato comprar en Gucci que comprar comida. Tú miras el precio de las cerezas, pero que son de Pachá?.