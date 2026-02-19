¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ALBA CARRILLO, A CAYETANO RIVERA.- En 'Europa Press': "Pues me ha quedado muerta. A ver, él está ahora en su peor época. Entonces, ahora llevarse a Cayetano no es ningún premio, quiero decirte. Él está, creo, desatado y cuidado porque no quiero que a Tamara la hagan daño". "Le puede venir bien a él", le dicen. "Ya, pero es que yo no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie. Quiero decir, ellos tienen que venir ya bien. Eso de, es que a esta mujer le va a venir bien porque va a sentar la cabeza, no. Yo quiero que venga bien y ya. disfrutemos juntos, no eso de que nosotras tengamos la laboriosa costumbre de sentarle la cabeza, no”".

LEO HARLEM, A LO CRITICONAS QUE SON LAS MADRES CON TUS PAREJAS.- "Por suerte, hay un método infalible para conseguir que a tu madre le guste tu pareja. Dejarla. Es una ley no escrita de las madres. Cualquier pareja pasada le va a gustar más que la presente. De repente todo es, Mariluz era más guapa, más lista y más simpática que esta que te has echado. Dice, mamá, por favor, que te está escuchando. Dice, Mariluz no era tan cotilla".

MIGUEL LAGO, AL ESTILISTA DE PASAPALABRA POR DISFRAZARLE DE PINOCHO.- "Estás pasándolo mal, ¿verdad, Pinocho?". "A ver, yo... Ya sabes que yo, por la broma, todo. Pero a mí me gustaría saber quién decidió esto, quién dijo, vamos a poner a Esmeralda, guapísima de Alicia. Vamos a poner al guapo de Jorge de Aladín, maravilloso. ¿Por qué no caperucita roja, tú con la espada, y a Miguel Lago? Y dice, ponlo de Pinocho, que tire y que funcione. Y me has visto las piernas, mira las piernas. Soy un pinocho que ha tenido una vida complicada!".

CARLOS ARECES, A ENCARNA SÁNCHEZ.- Le preguntan que haría su último día de vida. “Yo sé que hay gente que aprovecharía sus últimas 12 horas para irse en paz. Pero a mí, el espíritu que me guía es el de Encarna Sánchez. Cuando tuvo que dejar la radio, se fue escupiendo veneno. Entonces yo creo que haría lo mismo. Estarías 24 horas mandando whatsapps de odio. Estaría 24 horas mandando whatsapps de odio y fotopollas.”

RUFO A SECAS, A LAS CAMISETAS INTERIORES DE TIRANTES.- "Hay que ver la polémica que hay con lo del burka, ¿Quitarlo o no quitarlo? ¿Prohibirlo o no prohibirlo? Yo no tengo ni idea. Si hay que prohibirlo o no. Lo que hay que prohibir de verdad son las camisetas interiores de tiranta. Las de toda la vida. Las de los agujeritos".

EL PADRE PISTOLAS, A TELEVISA Y AZTECA: "Ponen noticias babosas….". Ay, que en tal colonia rescataron una gatita”. ¿Qué chingado tiene que ver una gatita a nivel nacional? Puras pendejadas….”Que hay un bache aquí”. ¡Cabrón!¡Que hay baches en todo el país!".