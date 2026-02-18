¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

LAS HIJAS DE JOAQUÍN, TRAS PASAR POR EL TÚNEL DEL TERROR.- En El Capitán, durante su viaje a Japón la familia pasa por un túnel del terror y aunque Joaquín minimiza el miedo: "Hay un miedo tonto". Susana: "Qué miedo tonto, yo estaba acojonada". Daniela y Salma: "Mi padre iba de guays, de soy aquí el padre más chulo…y el más cagón".

JUAN Y MEDIO, A LAS PALMAS DEL PÚBLICO: El público de 'La Tarde' no estuvo muy coordinado en el arranque del programa. Juan dijo: "Buenas tardes. Comenzamos la tarde pidiendo disculpas por las palmas tan pésimas que han hecho. No habéis dado ni una".

SAGAYO, A LA GENTE QUE SE QUEJA DE LAS FOTOS DE INSTAGRAM.- ¿Te quejas de la gente que no para de poner fotos en Instagram? Pero antes de que existiera, la gente te invitaba a su casa y te ponía 800 fotos de su viaje a Mallorca y no las podías pasar con el dedito. No, no, no, no, no hay nada.

JUBILADA ARREPENTIDA POR VOTAR A MILEI.- En C5N (Argentina): "Me entristece el haber votado a este imbécil y ahora estoy pagando las consecuencias. Creí en él y nos estafó a todos los argentinos, al menos a los que lo votamos", manifestó la señora, visiblemente conmocionada y quebrada en llanto.

MÓNICA VERGARA, A LAS MEMORIAS LOCUTADAS POR URDANGARIN.- Em 'Estando Contigo': "Lo mejor, locutadas por su propia voz (o lo peor, dice Marina). Hay que explicar a la audiencia que una cosa es hablar, otra cosa es leer y otra es poner tu voz a un libro que has escrito que hay profesionales que se dedican a esto. La parte que he podido escuchar de él es tan neutra, que aburre a las ovejas".

ÁLEX DE LA NUEZ, A CHRISTINA ROSENVINGE.- En 'El podcast de la EGB'. Álex de la Nuex (de 'Álex y Cristina') rajó de su antigua compañera musical: "Christina Rosenvinge es la peor cantante del mundo. No creo que se pueda cantar peor. Tú oyes y dices: 'Dios mío, no se puede cantar peor'".

SUSI CARAMELO,A LOS ACTORES Y CANTAUTORES: Susi Caramelo da un consejo a las que quieran tener pareja: "Espero que no acabes como yo, con un actor. No se puede caer más bajo. Bueno, sí si sales con un cantautor".

EL PADRE ADAM, A LOS FAMILIARES DE LOS FELIGRESES LATINOS.- “El peor enemigo del latino es otro latino!!! Que se te grabe eso! cuidate de tu propia raza!!! son los gringos los que están defendiendo a los indocumentados. Uh. Los hispanos, latinos, son la migra, entiendan eso!!! Que ya arreglaron papeles, por eso te tienes que cuidar de los tuyos, porque con la familia solamente se sale bien en la foto. Quienes te van a denunciar a la migra? los gringos? noooo…tu propia familia que ya tiene papeles! Protégete de la familia!!!”

LOLES LEÓN, A LOS QUE DICEN QUE LOS ACTORES SON UNOS SUBVENCIONADOS.- En Lo de Évole: "Estos pesaos que están todo el rato diciendo que vivimos de las subvenciones. ¿Qué subvenciones? A mí no me han dado una subvención! Jamás. Yo trabajo. Y me pagan por mi trabajo, punto. O estos van a trabajar y no cobran? ‘Con mi dinero no’, pero ¿qué dinero maricón??? Pero qué dinero? Si yo soy la que mantiene los impuestos para pagar la apendicitis de tu hijo y la vesícula de tu madre. A nosotros nos quitan el 50 por ciento!".

RUFO A SECAS, A SAN VALENTÍN: "Hoy es el día de regalar a tu parienta rosas y bombones...pero ellas nunca nos regalan una cajita de cervezas. Estamos muy lejos de la igualdad. Muy lejos".

OLIVA SIN HACHE, A LOS REGALOS DE SAN VALENTÍN: "A todos los que estáis con la cantinela de que San Valentín es un invento y que vosotros celebráis el amor todos los días del año...¿Dónde están todos los regalos que hicisteis el último año? A ver, que yo los vea.. ¡No hay! Por eso hay que poner un día: porque sino no soltáis una peseta".

ALBA CARRILLO, A FELICIANO.- A Alba le preguntaron los reporteros por la portada de Feliciano y Sandra Gago. Respondió: "¿Que la mima y la cuida? Pues que suerte porque a mí no me pasó. Qué afortunada...¿Han pasado baches? No me sorprende. Ella es santa Sandra...".

MARC ANTHONY, A UN FAN QUE LE EXIGIÓ HABLAR ESPAÑOL EN UN CONCIERTO.- Durante un show en su residencia en Las Vegas, un fanático le gritó a Marc Anthony “habla en español cabrón”. Sin pensarlo mucho, el cantante le respondió “cállate cabrón”, provocando risas y reacción inmediata del público.

IÑAKI URRUTIA, A LOS QUE VAPEAN.- "De verdad, pero de verdad, que los que fuman el vapor ese de Icos no huelen que huela pedo. De verdad no lo huelen. Esa gente tiene una hostia. A ver si así se les desatasca la nariz".

LEO HARLEM, A LO QUE TIRAMOS EN LAS MUDANZAS.- "Cuando veis la cantidad de trastos que tenéis, decidís que hay que tirar la mitad. En concreto, la mitad del otro. Sí, sí. Cariño, no pienso tirar mi balón firmado por Chendo si tú te vas a llevar esa antigualla que ocupa medio salón. Esa antigualla es mi madre".