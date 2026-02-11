¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?
El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:
WYOMING, AL TELE PROMPTER.- En El Intermedio, Wyoming tuvo problemas con el prompter. Al final abortó la lectura y dijo: “Vale, es que No leo… El cacharro se ha jodido y no sé qué coño pasa ahí”
SUSANA SABORIDO, A JOAQUÍN.- En el primer programa de ‘El capitán en Japón’, Joaquín y su familia vivieron un momento sorprendente en un karaoke al estilo japonés, donde Susana Saborido no dudó en reprender al exfutbolista con la frase "Tú eres un grillo mojao cada vez que abres la boca para cantar. Yo por lo menos entono".
MARINA ESNAL, A KIKO RIVERA.- En 'Estando Contigo' comentaron que la Pantoja no apostaba por la carrera musical de Kiko. Marina Esnal añade: "Ni su madre ni nadie".
GUADALUPE FIÑANA (ABUELA DE DRAGONES), AL POLIAMOR.- "Por lo visto el poliamor es, tú te juntas con uno, pero ahora esa se va con este, este te va con este, tú te vas con este amigo" Dicen que como que puedes enamorarte de dos o tres personas diferentes. "Eso no es amor, eso es vicio".
RUFO A SECAS, A LOS RUNNERS.- "Pues acabo de venir del Decathlon, ahora mismo. Me acabo de comprar unas mallas, un chalequito de estos que abrigué bastante, un cortaviento, también un aparatito de estos que se ponen aquí para poner el móvil y unas running en condiciones. Ah, y un smartwatch que me cuente los pasos. Voy a mi casa, me los pongo y bajamos por churros".
CARLILLOS, A LAS BOLSAS DE SUPERMERCADO: El tiktoker Carlillos FG: "En los supermercados no te dan bolsas porque contaminan. Pero si las pagas, ya no contaminan tanto".
AURONPLAY, A HABLAR POR TELÉFONO: "Me da asco hablar por teléfono. Es más: si alguien me llama no le cojo y le escribo un whattsapp diciendo: '¿quién eres?' No cojo el teléfono a nadie. Me da asco, la verdad".
RAMONCHU AL SUELO DEL PROGRAMA.- Una invitada se quedó mirando al suelo del programa. Ramonchu lo aprovechó: “Eso negro que ves se llama una mierda de suelo. Me alegra que me lo marques...¿Cómo podemos tener el suelo del plató así? Una mierda de suelo. Hay que cambiar esto”
JUAN SOTO IVARS Y EL ÚNICO SERVICIO PÚBLICO QUE FUNCIONA BIEN EN ESPAÑA.- El único servicio que funciona bien en España, el único servicio público que funciona bien, como un puto reloj, es la agencia tributaria. Eso no hay fallo, ¿eh? Ese funciona... Toc, toc, toc, toc. Hello. Pásate 10 céntimos. Van a estar ahí. Sí. Van a estar ahí.
EL PADRE DE LAMINE YAMAL A LA FALTA DE AGUA PARA LOS PERROS EN PEDRALBES.- El padre de Lamine se indignó con una fuente sin agua en Pedralbes y pidió a las vecinas afectadas amigas del pipican que también se quejaran: “Me he levantado y en Pedralbes no hay agua. En Rocafonda hay agua para dar y tomar y aquí no pueden beber. Por favor. Le pido al ayuntamiento….¡¡Señoras!! ¡¡Decid que pasa con el agua!! ¡¡Quina vergonya!! ¡¡El gos pot morir!! ¡¡Ayuda!!”