¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los zascas. Estas son las opciones:

JUAN Y MEDIO, AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR DAR LA MEDALLA PÓSTUMA DE CULTURA A FERNANDO ESTESO.- "Ya es tarde. Ya se ha muerto...Se la darán y no la tenía. ¿Quién puede tener la Medalla del Mérito Cultural más que Esteso? Pues no la tenía. Siempre vamos un poco tarde".

ANA MILÁN, A UN HOMBRE QUE LA QUISO INVITAR A UNA COPA.- En 'La vida y tal': "Estaba en la barra de Pachá, y estaba con Patricia Conde. Llega un tío, se apoya en la barra y Pati se va. Y me dice el tío, 'yo ni trabajo, ni estudio, solo esquío'. Me dijo, '¿te puedo invitar a una copa?' y le dije, 'pues prefiero que me des el dinero, la verdad'".

IÑAKI URRUTIA, A LOS MUÑECOS DE NIEVE QUE INTENTA HACER LA GENTE.- "Ah, estaba pensando que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Lo digo porque estos días que ha nevado tantísimo, he visto mucha gente por redes sociales intentando hacer un muñeco de nieve. Que no quedan bien. Eso quedará bien en Estados Unidos, que lo saben hacer. Aquí no sabéis hacer muñecos de nieve. No colguéis fotos. Si parece el muñeco de una película de terror que va a cobrar vida".

OLIVA SIN HACHE, A LAS MADRES NORTEAMERICANAS.- "Te digo yo, ¿a qué hora se levantarán las madres norteamericanas para tener a las 8 de la mañana una mesa puesta como si fuera el buffet libre de un hotel de Benidorm? Total, para que bajen todos corriendo y pasen por la cocina sin probar bocado, porque van siempre con prisa. Alguien debería enseñarle a esas madres norteamericanas a usar una chancla".

VICENTE SERRANO, AL DOCUMENTAL DE MELANIA Y, DE PASO, A TRUMP.- En 'Estando Contigo': "¿Cómo voy a ver esa horterada de documental? El universo Melania me trastorna. Una mujer tan guapa, ¿cómo puede estar casada con ese orco?".

LAURA GALLEGO, A LOS LE QUIEREN PAGAR UNA COPA: En 'El Show de Bertín': "Lo peor que me puede sentar es que yo esté en una discoteca y venga un tío tonto y te diga: '¿te puedo invitar una copa?' ¿Tengo cara de no poderme pagar una copa?".

ESTRELLA MORENTE TACHA DE "IRRESPETUOSA" A ROSALÍA: En ‘'La tarda de Catalunya ràdio', la artista andaluza asegura haberse sentido engañada, menospreciada y estafada por Rosalía: "Rosalía, no todo vale... todo no, todo no vale. Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura. Yo soy respetuosa, cosa que ella no lo ha sido conmigo. Es una llamada al respeto y al compañerismo. Me da vergüenza".

BARTOLOMÉ CORREDOR, INDIGNADO POR EL MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS DE SU PUEBLO.- Este cordobés muestra la cantidad de agujeros que tiene la carretera y que, encima, le han fastidiado el coche "enfoca aquí cámara, escucha esto, me echan para atrás la ITV, y aquí en estos baches, me cago en la madre. Me cago a mí. En el to. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Me echan a mí para atrás porque le he puesto a remolque unas ruedas más que las que tenía". Al verle tan alterado el que graba le dice: "Primo, que te va subir la tensión". "Enfoca aquí, madre de diooooos, me va a dar algo, corta por favor, corta".

RUFO A SECAS, A LOS QUE TOMAN SACARINA.- "Nosotros, los que tomamos café con sacarina, sabemos perfectamente que no vamos a llegar a nada en esta vida. Sin embargo, a la gente que toma azúcar con el café, en el sobre siempre le viene una frase motivadora. Es normal que esta gente cuando lleguen al trabajo lleguen de otra manera. Yo he llegado a la conclusión de que la gente que tomamos sacarina somos unos desgraciados".

ACHOPATRY, A QUE TE INVITEN A COMUNIONES: "Me han invitado ya a tres comuniones para este año. Yo no sé quién les habrá dicho que me gustan...O tengo amigos que me quieren castigar...Madre mía, qué maravilla...¡¡Como salen baratas entre la ropa y el regalito! ¡Y encima estás allí todo el día. Antes era un rato al mediodía y ahora hay espectáculo, castillo, ponys...No han llegado todavía y ya estoy deseando que se acaben".